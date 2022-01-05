Место водителя расположено посреди кабины.

На выставке потребительской электроники CES 2022 компания Indigo представила два концепта электромобилей с интересным дизайном кабины. Эти модели Flow и Flow Plus разработаны как просторные и доступные электромобили для рынка перевозок и доставки товаров.

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Стартап мало что рассказал о моделях, но одна из них – это обтекаемый фургон для небольших грузов, а другая – элегантный пассажирский транспорт. Оба имеют схожий дизайн, но модель, ориентированная на пассажиров, имеет задние окна и панорамную крышу.

Особенности пассажирской модели Flow также включают в себя большие сдвижные двери, цифровые боковые зеркала и тонкие фары. К ним присоединяются пластиковая обшивка кузова, ярко выраженные колесные арки и задний фонарь на всю ширину корма.

Но интереснее внутри: водительское место расположено в центре “переднего ряда”. Такую компоновку можно встретить в суперкарах McLaren. В автомобиле, предназначенном работать в службах такси и подобных сервисах, это тоже имеет смысл, хотя и другой. Поскольку в автомобилях такси на базе серийных моделей переднее кресло всегда остается пустым, убрать лишнее кресло кажется логичным решением. Кроме того, такой дизайн позволяет сохранять социальную дистанцию.

Indigo говорит об аккумуляторе на 40 кВт-ч, который должен обеспечить обоим электрокарам запас хода более 400 км на одном заряде. Силовая установка – это четыре мотор-колеса, в которые также встроена активная подвеска. Каждый из четырех двигателей производит мощность в 30 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

“Без трансмиссии и двигателя между колесами, Indigo Flow имеет низкий плоский пол, что обеспечивает больше пространства внутри, чем у любого другого автомобиля такого размера. А активная подвеска каждого колеса обеспечивает потрясающий комфорт поездки по доступной цене, которая понравится людям”, – сказал генеральный директор Indigo Уилл Грейлин.

Никаких сроков или другой информации о запуске серийного производства стартап не предоставил.

Фото: Indigo Flow и Flow Plus / Carscoops