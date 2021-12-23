Калифорнийский автопроизводитель представил очередную итерацию своей электрической платформы. Вслед за купе ACE, четырехдверным кросс-купе JAX, седаном Saga и пикапом Wolf.

Четырехместный беспилотник Alpha Room (”комната") предусматривает полностью автономный режим движения. Старт серийного производства машин запланирован на 2023 год. Поэтому, чтобы сделать возможным его коммерческое использование на времени, максимальная скорость транспортного средства ограничена 40 км/ч.

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Компактная новинка от Alpha Motor имеет длину всего 3,85 метра, но достаточно высокую крышу; колеса размещены на углах, формируя кубическое пространство внутри. Внутреннее пространство полностью отдано пассажирам, и оно действительно напоминает комнату.

Фото: модельный ряд Alpha Motor в ожидании пополнения / Alpha Motor

В движение Alpha Room приводит электрическая силовая установка, которая обеспечивает максимальный запас хода на одном заряде в 320 километров. Технические характеристики намекают на перспективы использования транспорта на более или менее закрытых локациях с большой территорией – в индустриальных парках и студенческих городках, аэропортах, логистических центрах и тому подобное.

Фото: Alpha Room / Alpha Motor

Заявлены полный привод, скоростная зарядка, премиальная аудиосистема, 14-дюймовые диски и диодная оптика. Бонусом к электрокару прилагается электрический самокат.