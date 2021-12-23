Каліфорнійський автовиробник представив чергову ітерацію своєї електричної платформи. Слідом за купе ACE, чотиридверним крос-купе JAX, седана Saga та пікапа Wolf.

Чотиримісний безпілотник Alpha Room (“кімната”) передбачає повністю автономний режим руху. Старт серійного виробництва машин заплановано на 2023 рік. Тому, щоб зробити можливим його комерційне використання на часі, максимальна швидкість транспортного засобу обмежена 40 км/год.

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Компактна новинка від Alpha Motor має довжину лише 3,85 метра, але досить високий дах; колеса розміщені на кутах, формуючи кубічний простір всередині. Внутрішній простір повністю віддано пасажирам і він справді нагадує кімнату.



Фото: модельний ряд Alpha Motor в очікуванні поповнення / Alpha Motor

У рух Alpha Room приводить електрична силова установка, яка забезпечує максимальний запас ходу на одному заряді у 320 кілометрів. Технічні характеристики натякають на перспективи використання транспорту на більш-менш закритих локаціях з великою територією – в індустріальних парках та студентських містечках, аеропортах, логістичних центрах тощо.

Фото: Alpha Room / Alpha Motor

Заявлений повний привід, швидкісне заряджання, преміальна аудіосистема, 14-дюймові диски та діодна оптика. Бонусом до електрокара додається електричний самокат.