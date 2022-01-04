Місце водія розташоване посередині кабіни.

На виставці споживчої електроніки CES 2022 компанія Indigo представила два концепти електромобілів з цікавим дизайном кабіни. Ці моделі, названі Flow та Flow Plus, розроблені як просторі та доступні електромобілі для ринку перевезень та доставки товарів.

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Стартап мало що розповів про моделі, але одна з них — це обтічний фургон для невеликих вантажів, а інша — елегантний пасажирський транспорт. Обидва мають схожий дизайн, але модель, орієнтована на пасажирів, має задні вікна та панорамний дах.

Особливості пасажирської моделі Flow також включають великі зсувні двері, цифрові бічні дзеркала та тонкі фари. До них приєднуються пластикова обшивка кузова, яскраво виражені колісні арки та суцільний задній ліхтар на всю ширину корми.

Та цікавіше всередині: місце водія розміщене у центрі “переднього ряду”. Таке компонування можна зустріти у суперкарах McLaren. У автомобілі, призначеному працювати у службах таксі та подібних, це також має сенс, хоча й інший. Оскільки в автомобілях таксі на базі серійних моделей переднє крісло завжди залишається порожнім, прибрати зайве крісло здається логічним рішенням. Крім того, такий дизайн дозволяє зберігати соціальну дистанцію.

Indigo говорить про акумулятор на 40 кВт-год, який має забезпечити обом електрокарам запас ходу понад 400 км на одному заряді. Силова установка – це чотири мотор-колеса, у які також вбудовано активну підвіску. Кожен із чотирьох двигунів продукує потужність у 30 к.с. і 250 Нм крутного моменту.

“Без трансмісії та двигуна між колесами, Indigo Flow має низьку плоску підлогу, що забезпечує більше простору всередині, ніж у будь-якого іншого автомобіля такого розміру. А активна підвіска кожного колеса забезпечує неймовірний комфорт поїздки за доступною ціною, яка сподобається людям”, – сказав генеральний директор Indigo Вілл Грейлін.

Жодних термінів чи іншої інформації про запуск серійного виробництва стартап не надав.

Фото: Indigo Flow та Flow Plus / Carscoops