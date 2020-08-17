Новое поколение рамного внедорожника Mahindra Thar очень похоже на легендарный американский Wrangler. Только меньше по размерам.

Первое поколение Mahindra Thar, который выпускался 10 лет, был модификацией Jeep CJ-5, разработанного в начале 1950-х. Второе поколение стало похожим на современный Jeep Wrangler. Впрочем, техника собственная.

В основе Thar – новая, более прочная и безопасная, лонжеронная рама.

Подвеска также оригинальная: спереди независимая пружинная подвеска, сзади – неразрезной мост. Клиренс версии с 18-дюймовыми шинами – 226 миллиметров, глубина брода – 650 миллиметров, а углы въезда и съезда – 42 и 37 градуса соответственно.

Mahindra Thar будет продаваться с мягким и жестким верхом, боковые двери можно снять, а заднее стекло – отбросить.

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Четырехместный салон тоже похож на Wrangler предыдущего поколения. Отделочные материалы практичны, легко моются. Приборы традиционные, аналоговые, предусмотрена мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, есть электростеклоподъемники, USB/AUX, климат и круиз-контроль.

Линейка силовых агрегатов состоит из двух турбомоторов: нового бензинового 150-сильного (320 Нм) объемом 2,0 литра и проверенного 130-сильного (300 Нм) дизеля 2.2. Оба двигателя сочетаются либо с 6-ступенчатой “механикой”, либо с “автоматом” Aisin с тем же числом степеней. Полный привод традиционный: жестко подключается передняя ось, снижена передача, механическая блокировка заднего дифференциала.

Основным козырем Mahindra Thar будет цена: по данным индийских журналистов, внедорожник вряд ли будет стоить дороже 1,2 миллиона рупий ($16 000), тогда как пятидверный Jeep Wrangler в Индии обойдется в пять раз дороже. Продажи Mahindra Thar на внутреннем рынке начнутся в октябре. Также возможен выход упрощенной версии по 12 000 долларов, планируется поставлять Thar и на экспорт.

Напомним, что новый Jeep Wrangler дважды провалил краш-тест