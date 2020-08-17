Нове покоління рамного позашляховика Mahindra Thar дуже схоже на легендарний американський Wrangler. Тільки менший за розмірами.

Перше покоління Mahindra Thar, який випускався 10 років, був модифікацією Jeep CJ-5, розробленого на початку 1950-х. Другемпокоління стало схожим на сучасний Jeep Wrangler. Втім, техніка власна.

В основі Thar – нова, більш міцна і безпечна, лонжеронна рама.

Підвіска також оригінальна: спереду: незалежна пружинна підвіска, ззаду – нерозрізний міст. Кліренс версії з 18-дюймовими шинами – 226 міліметрів, глибина броду – 650 міліметрів, а кути в'їзду і з'їзду – 42 і 37 градуси відповідно.

Mahindra Thar буде продаватися з м'яким і жорстким верхом, бічні двері можна зняти, а заднє скло – відкинути.

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Чотиримісний салон теж схожий на Wrangler попереднього покоління. Оздоблювальні матеріали практичні, легко миються. Прилади традиційні, аналогові, передбачена мультимедіасистема з 7-дюймовим тачскріном і підтримкою Apple CarPlay, є електросклопідйомники, USB / AUX, клімат-і круїз-контроль.

Лінійка силових агрегатів складається з двох турбомоторів: нового бензинового 150-сильного (320 Нм) об'ємом 2,0 літра і перевіреного 130-сильного (300 Нм) дизеля 2.2. Обидва двигуни поєднуються або з 6-ступінчастою “механікою”, або з “автоматом” Aisin з тим же числом ступенів. Повний привід традиційний: жорстко підключається передня вісь, понижена передача, механічне блокування заднього диференціала.

Основним козирем Mahindra Thar буде ціна: за даними індійських журналістів, позашляховик навряд чи буде коштувати дорожче 1,2 мільйона рупій ($16000), тоді як п'ятидверний Jeep Wrangler в Індії обійдеться в п'ять разів дорожчі. Продажі Mahindra Thar на внутрішньому ринку розпочнуться в жовтні. Також можливий вихід спрощеної версії за 12 тисяч доларів, планується поставляти Thar і на експорт.

Нагадаємо, що новий Jeep Wrangler двічі провалив краш-тест..