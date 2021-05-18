Вопрос о том, какой из этих автомобилей быстрее, волнует уже не одно поколение индийских таксистов. Autocar India наконец дает ответ.

Hindustan Ambassador ценился за просторный салон, а главным аргументом в пользу Fiat 1100 у его сторонников всегда была управляемость, “ощущение управления”, сообщает ведущий о машинах-долгожителях, которые с 1950-х годов являются самыми популярными моделями такси в Индии.

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Hindustan Ambassador выпускался с 1957 года и с незначительными улучшениями его производство продолжалось до 2014. В свою очередь, Fiat 1100 выпускался итальянским производителем с 1953 по 1969 год, однако в Индии в 1964 году стартовало лицензионное производство Fiat 1100 D образца 1962 года, которое продолжалось до конца 2000-х годов.

Ambassador оснащался моторами, не превышавшими объем в полтора литра. Исключение – Ambassador 1800 ISZ с мотором 1.8 и именно такой автомобиль попал на гонки. В 1990-х его пробовали экспортировать в Великобританию, для чего дооснащали, в том числе ремнями безопасности, однако продажи были мизерные. Индийский Fiat, в исполнении местного предприятия Premier Automobiles, также не мог похвастаться богатым оснащением или высокой производительностью 1,3-литровых моторов, но обеспечивал базовые потребности в передвижении не хуже.

На двоих у Hindustan Ambassador и Fiat 1100 наберется чуть больше 100 лошадиных сил, поэтому неудивительно, что эффектного видео с драг-рейсингом таких машин без боливудских спецэффектов не получится. Ambassador с 1,8-литровым мотором имеет мощность в 60 лошадиных сил, а у Fiat 1100 есть немного тюнинга под капотом, поэтому вместо стоковых 36 он производит около 50 лошадиных сил.