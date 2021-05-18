Запитання про те, котрий з цих автомобілів швидший, хвилює вже не одне покоління індійських таксистів. Autocar India нарешті дає відповідь.

Hindustan Ambassador цінувався за просторий салон, а головним аргументом на користь Fiat 1100 у його прихильників завжди була керованість, “відчуття керування”, повідомляє ведучий про машини-довгожителі, які з 1950-х років є найпопулярнішими моделями таксі в Індії.

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Hindustan Ambassador випускався з 1957 року і з незначними поліпшеннями його виробництво тривало до 2014. У свою чергу, Fiat 1100 випускався італійським виробником з 1953 по 1969 роки, однак у Індії в 1964 році стартувало ліцензійне виробництво Fiat 1100 D зразка 1962 року, яке тривало до кінця 2000-х років.

Ambassador оснащувався моторами, що не перевищували об’єм у півтора літра. Виняток – Ambassador 1800 ISZ з мотором 1.8 і саме такий автомобіль потрапив на перегони. У 1990-х його пробували експортувати до Великобританії, для чого дооснащували, в тому числі ременями безпеки, однак продажі були мізерні. Індійський Fiat, у виконанні місцевого підприємства Premier Automobiles, також не міг похвалитися багатим оснащенням чи високою продуктивністю 1,3-літрових моторів, але забезпечував базові потреби в пересуванні не гірше.

На двох у Hindustan Ambassador та Fiat 1100 набереться трохи більше 100 кінських сил, тому не дивно, що ефектного відео з драг-рейсінгом таких машин без болівудських спецефектів не вийде. Ambassador з 1,8-літровим мотором має потужність у 60 кінських сил, а у Fiat 1100 є трохи тюнінгу під капотом, тому замість стокових 36 він продукує близько 50 кінських сил.