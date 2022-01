Хотя это лишь визуальный концепт, Ola называет ориентировочное время выхода на рынок – 2023 год.

Генеральный директор Ola Electric Бхавиш Аггарвал поделился изображением электромобиля в твиттере, добавив к изображению несколько слов.

Потенциальный будущий автомобиль компании Ola Electric имеет плавные мягкие формы, лишенные каких- либо выступов – дверных ручек или зеркал заднего вида. Аэродинамический силуэт четырехдверного автомобиля имеет однообъемную форму, что приближает его к современным минивэнам. Четких очертаний фар также нет, поскольку диодная оптика выполнена сплошной линией на всю ширину машины. Колесные диски имеют выраженный аэродинамический дизайн.

На данный момент фирма из Бангалора выпускает электрические скутеры Ola S1 и Ola S1 Pro, очень популярные на местном рынке. Генеральный директор компании выразил заинтересованность в расширении предложений с четырехколесным транспортным средством.

Can you guys keep a secret? 🤫🤫 pic.twitter.com/8I9NMe2eLJ