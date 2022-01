Хоча це лиш візуальний концепт, Ola називає орієнтовний час виходу на ринок – 2023 рік.

Генеральний директор Ola Electric Бхавіш Аггарвал поділився зображенням електромобіля у Твіттері, додавши до зображення кілька слів.

Потенційний майбутній автомобіль компанії Ola Electric має плавні м’які форми, позбавлені будь-яких виступів – дверних ручок чи дзеркал заднього виду. Аеродинамічний силует чотиридверного автомобіля має однооб’ємну форму, що наближає його до сучасних мінівенів. Чітких обрисів фар також немає, оскільки діодна оптика виконана суцільною лінією на всю ширину машини. Колісні диски мають виражений аеродинамічний дизайн.

Наразі фірма з Бангалора випускає електричні скутери Ola S1 та Ola S1 Pro, дуже популярні на місцевому ринку. Генеральний директор компанії висловив зацікавленість у розширенні пропозицій з чотириколісним транспортним засобом.

Can you guys keep a secret? 🤫🤫 pic.twitter.com/8I9NMe2eLJ