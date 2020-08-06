Официальная презентация купеобразного кроссовера состоится в соцсетях.

Новинка, выдержанная в стиле отставного FX, призвана занять "центральное место в быстрорастущем сегменте". Премьера кросс-купе состоится 11 ноября.

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Ранее Infiniti демонстрировала очертания кузова на нечетком изображении, а в этот раз решила показать корму автомобиля, хотя только с одного ракурса. Все, что можно увидеть на фото, это заваленная линия крыши, что плавно переходит в заднюю стойку, широкий хромированный молдинг под нижней оконной линией и хороший светодиодный фонарь.

Подробностей о новой модели, как и раньше, не хватает. Производитель лишь обещает кроссоверу "целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов, что подчеркивают статус премиального кроссовера XXI века".

Начало продаж QX55 запланировано на весну следующего года, первыми машины получат американские дилеры марки.

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