Офіційна презентація купеподібного кросовера відбудеться у соцмережах.

Новинка, витримана у стилі відставного FX, покликана зайняти “центральне місце у швидко зростаючому сегменті”. Прем'єра крос-купе відбудеться 11 листопада.

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Раніше Infiniti демонструвала обриси кузову на нечіткому зображенні, а цього разу вирішила показати корму автомобіля, хоча тільки з одного ракурсу. Усе, що можна побачити на фото, це завалена лінія даху, що плавно переходить у задню стійку, широкий хромований молдинг під нижньою віконною лінією та гарний світлодіодний ліхтар.

Подробиць про нову модель, як і раніше, бракує. Виробник лише обіцяє кросоверу “цілий арсенал високотехнологічних систем і агрегатів, що підкреслюють статус преміального кросовера XXI століття”.

Початок продажів QX55 запланований на весну наступного року, першими машини отримають американські дилери марки.

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