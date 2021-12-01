Стратегия Ambition 2030 предполагает, что большая часть линейки японского премиум-бренда будет электрифицированной. Но не полностью и не стопроцентно электрической.

Хотя многие автопроизводители уже успели сделать заявления о полном переходе на производство электромобилей, марка Infiniti не идет ва-банк на электроэнергию. По крайней мере, не сразу. Автопроизводитель обещает, что большинство моделей в линейке будут электрифицированы к 2030 году, но не все.

Смотрите также: Nissan показал 4 электромобиля из 23, которые выпустит к 2030 году

В видео, размещенном ниже, Infiniti говорит следующее: "Мы не позволим только размеру батареи определять нас, а скорее предоставим клиентам возможность выбирать источник питания, который соответствует их образу жизни”. Вместе с этим заявлением компания показала затемненные изображения нескольких концептов.

Фото: “будущее – это человек”, утверждает японский автопроизводитель / Infiniti

Один из них, с приземистым силуэтом, интригует вспышкой тахометра – вероятно, это является намеком на высокопродуктивный гибрид. Поскольку так много брендов стремятся к полной электрификации, электрифицированные ДВС могут стать чем-то вроде нишевого сегмента к концу десятилетия.

Фото: тизерные изображения концептов / Infiniti

Остальные видео представляют собой смесь высокопарных фраз, таких как “плавная интеграция”, “естественная красота” и “человеческий опыт”, но под конец ролика мы можем увидеть еще один интересный кадр – тройку анонимных машин, одна из которых, очевидно, является кроссовером. Никаких подробностей о самих автомобилях на видео производитель не раскрыл.