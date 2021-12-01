Стратегія Ambition 2030 передбачає, що більша частина лінійки японського преміум-бренду буде електрифікованою. Але не повністю і не стовідсотково електричною.

Хоча багато автовиробників вже встигли зробити заяви про повний перехід на виробництво електромобілів, марка Infiniti не йде ва-банк на електроенергію. Принаймні, не відразу. Автовиробник обіцяє, що більшість моделей в лінійці будуть електрифіковані до 2030 року, але не всі.

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У відео, розміщеному нижче, Infiniti каже наступне: “Ми не дозволимо лише розміру акумулятора визначати нас, а скоріше дамо можливість клієнтам вибирати джерело живлення, яке відповідає їхньому способу життя”. Разом з цією заявою компанія показала затемнені зображення кількох концептів.

Фото: “майбутнє – це людина”, стверджує японський автовиробник / Infiniti

Один із них, з присадкуватим силуетом, інтригує спалахом тахометра – імовірно, це є натяком на високопродуктивний гібрид. Оскільки так багато брендів прагнуть повної електрифікації, електрифіковані ДВЗ можуть стати чимось на кшталт нішевого сегмента до кінця десятиліття.

Фото: тизерні зображення концептів / Infiniti

Решта відео є сумішшю пишномовних фраз, таких як “плавна інтеграція”, “природна краса” та “людський досвід”, але під кінець ролика ми можемо побачити ще один цікавий кадр – трійку анонімних машин, одна з яких, очевидно, є кросовером. Жодних подробиць про самі автомобілі на відео виробник не розкрив.