В багажнике концептуального Infiniti оборудовали изысканный бар: фото

Компания создала автомобиль специально для выставки SEMA в Лас-Вегасе. Концепция является олицетворением “переосмысления грузового отсека”. Кроссовер получил уникальный багажник, в котором размещены телевизор и аудиосистема Klipsch, устанавливаемые на специальные выдвижные ящики, обтянутые бордовой кожей и украшенные ромбовидным швом.

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В других отдельных ящиках разместили бутылки с вином и премиальную посуду с серебряными вилками, тарелками и штопором. Внешне автомобиль также получил премиальную отделку с матово-серой краской и темно-бронзовыми акцентами. Кроме этого, Autograph Lounge отличается от обычного QX80 комплектом 24-дюймовых колес.

Как и стандартный автомобиль, концепт оснащен 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 456 л.с. и 699 Нм крутящего момента, работающий в паре с новой девятиступенчатой коробкой передач. Это на 51 л.с.и 139 Нм больше, чем у старого 5,6-литрового V8, которым оснащалась предыдущая модель. Стоимость QX80 в базовой версии в США составляет 82 450 долларов, тогда как топовая версия будет стоить 110 595 долларов.