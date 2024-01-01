В багажнику концептуального Infiniti обладнали вишуканий бар: фото

Компанія створила автівку спеціально для виставки SEMA в Лас-Вегасі. Концепція є уособленням “переосмислення вантажного відсіку”. Кросовер отримав унікальний багажник, у якому розміщено телевізор і аудіосистему Klipsch, що встановлюються на спеціальні висувні ящики, обтягнуті бордовою шкірою та прикрашені ромбоподібним швом.

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В інших окремих ящиках розмістили пляшки з вином та преміальний посуд зі срібними виделками, тарілками та штопором. Ззовні автомобіль також отримав преміальне оздоблення з матово-сірою фарбою й темно-бронзовими акцентами. Окрім цього, Autograph Lounge відрізняється від звичайного QX80 комплектом 24-дюймових коліс.

Як і стандартний автомобіль, концепт оснащений 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 456 к.с. й 699 Нм крутного моменту, що працює в парі з новою дев'ятиступеневою коробкою передач. Це на 51 к.с.й 139 Нм більше, ніж у старого 5,6-літрового V8, яким оснащувалась попередня модель. Вартість QX80 в базовій версії у США становить 82 450 доларів, тоді як топова версія коштуватиме 110 595 доларів.