Масло LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF с дисульфидом молибдена до 21 мая продается в украинских торговых точках по выгодной цене – пятилитровая канистра по цене четырехлитровой.

Для замены моторного масла у большинства легковых автомобилей хватает и четырехлитровой канистры, однако некоторые двигатели нуждаются в большей емкости – до пяти литров. А порой нужно и на долив… Поэтому упаковка в пять литров расширяет количество потребителей, которые смогут воспользоваться фирменным маслом, не тратя дополнительных средств. А главное – обеспечить защиту двигателя своего автомобиля!

Немецкая компания LIQUI MOLY периодически делает акции, когда пятилитровая канистра стоит как четырехлитровая, и на этот раз проводится акция для уникального продукта, флагмана этого престижного немецкого бренда.

С 17 апреля по 21 мая 2023 года приобрести моторное масло с дисульфидом молибдена LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF SAE 10W-40 можно с максимальной выгодой – пятилитровую канистру масла по цене четырехлитровой.

Фирменная особенность этого масла – это наличие в его составе дисульфида молибдена.

Дисульфид молибдена (MoS2) – широко известный в технике продукт, представляющий собой высокоэффективную противоизносную присадку, благодаря которой образуется защитная пленка на всех поверхностях. Это помогает выдерживать огромное давление в зоне контакта трущихся поверхностей, а также значительно уменьшить трение при самых экстремальных нагрузках.

Дисульфид молибдена применяется в маслах и смазочных маслах для наиболее ответственных и высоконагруженных механизмов. Это особенно важно сейчас, когда двигатели многих автомобилей работают с огромной нагрузкой. Технология дисульфида молибдена позволяет продлить ресурс двигателя в таких условиях.

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Молибден используется в фирменной линейке масел LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF. Дисульфид молибдена, введенный в моторное масло в виде специальной суспензии, покрывает внутренние поверхности двигателя мягкой антифрикционной пленкой. В результате этого детали контактируют не между собой, а через защитный слой, образованный дисульфидом молибдена.

Эффект от применения моторного масла с дисульфидом молибдена ощущается сразу после его заливки: звук работающего двигателя резко меняет тональность и становится незаметнее. Это свидетельствует о понижении механических потерь в моторе.

Автомобильное масло этого типа рекомендуется применять там, где моторам требуется особо надежная защита – в условиях повышенных нагрузок, при неблагоприятных условиях эксплуатации, на автомобилях с большим пробегом.

Преимущества масла с молибденом:

гарантирует высокий уровень защиты от износа;

снижает расход масла;

снижает шумность работы двигателя;

не оказывает вредного влияния на катализатор;

обеспечивает хорошее поведение при холодном старте;

поддерживает детали двигателя в чистоте;

обеспечивает отличную надежность двигателя в нештатных ситуациях;

пригодна для всесезонного использования в бензиновых и дизельных моторах.

Спецификации и допуски на MoS2 LEICHTLAUF приведены на сайте liquimoly.ua