Олива LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF з дисульфідом молібдену до 21 травня продається в українських торгових точках за вигідною ціною – п'ятилітрова каністра за ціною чотирилітрової.

Для заміни моторної оливи у більшості легкових автомобілів вистачає й чотирилітрової каністри, однак деякі двигуни потребують більшої місткості – до п’яти літрів. А деколи треба й на долив… Тому п’ять літрів оливи розширює кількість споживачів, які зможуть скористатись фірмовою оливою, не витрачаючи додаткових коштів. А головне – забезпечити захист двигуна свого авто!

Німецька компанія LIQUI MOLY періодично робить акції, коли п’ятилітрова каністра коштує як чотирилітрова, і цього разу проводиться акція для унікального продукту, флагмана цього престижного німецького бренду.

З 17 квітня по 21 травня 2023 року придбати моторну оливу з дисульфідом молібдену LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF SAE 10W-40 можна з максимальною вигодою – п'ятилітрову каністру оливи за ціною чотирилітрової.

Фірмова особливість цієї оливи – це наявність в її складі дисульфіду молібдену.

Дисульфід молібдену (MoS2) – широко відомий в техніці продукт, що являє собою високоефективну протизношувальну присадку, завдяки якій утворюється захисна плівка на всіх поверхнях. Це допомагає витримувати величезний тиск в зоні контакту поверхонь деталей, що труться, а також значно зменшити тертя при найекстремальніших навантаженнях.

Дисульфід молібдену застосовується в оливах і мастилах для найвідповідальніших і високонавантажених механізмів. Це особливо важливо в наш час, коли двигуни багатьох автомобілів працюють з величезним навантаженням. Технологія дисульфіду молібдену дозволяє подовжити ресурс двигуна в таких умовах.

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Молібден використовується у фірмовій лінійці олив LIQUI MOLY MoS2 LEICHTLAUF. Дисульфід молібдену, введений в моторну оливу у вигляді спеціальної суспензії, покриває внутрішні поверхні двигуна м’якою антифрикційною плівкою. В результаті цього деталі контактують не між собою, а через захисний шар, утвореному дисульфідом молібдену.

Ефект від застосування моторної оливи з дисульфідом молібдену відчувається відразу після її заливання: звук працюючого двигуна різко міняє тональність та стає більш непомітним. Це свідчить про зниження механічних втрат в моторі.

Автомобільну оливу цього типу рекомендується застосовувати там, де моторам потрібен особливо надійний захист – в умовах підвищених навантажень, при несприятливих умовах експлуатації, на автомобілях з великим пробігом.

Переваги оливи з молібденом:

гарантує найвищий рівень захисту від зношування;

знижує витрату оливи;

знижує шумність роботи двигуна;

не має шкідливого впливу на каталізатор;

забезпечує хорошу поведінку при холодному старті;

підтримує деталі двигуна в чистоті;

забезпечує відмінну надійність двигуна у нештатних ситуаціях;

придатна для всесезонного використання в бензинових та дизельних моторах.

Специфікації та допуски на MoS2 LEICHTLAUF наведені на сайті liquimoly.ua