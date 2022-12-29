Аби двигун працював довго та без проблем потрібно дотримуватись регламенту прописаного у сервісній книжці. Проте деякі моменти стосовно моторної оливи там не вказані.

Автомобілісти іноді роблять такі помилки, які призводять до ламання двигуна та дорогого ремонту. Зібрали для вас шість найпоширеніших хибних думок про моторну оливу.

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Їжджу рідко, тому оливу міняю раз на кілька років

З одного боку, олива дійсно працює мало, тому й міняти її можна рідше. Однак після заливання в мотор вона починає окислюватися набагато швидше, ніж при зберіганні в запечатаній каністрі, обсяг кисню в якій обмежений. Мотор заведеться й з олією 5-річної витримки, проте його характеристики сильно відрізнятимуться від рекомендованих автовиробником.

Не наливаю вище мінімуму

Навіть якщо рівень оливи знаходиться на мінімальній відмітці, їздити можна. Але оливі в таких умовах працювати важче, ніж за номінального рівня, оскільки зростає так звана кратність його обміну. Грубо кажучи, оскільки оливи мало, то одним і тим самим часткам доводиться інтенсивніше працювати. Відповідно, вона швидше старіє і раніше втрачає свої властивості.

Вибираю оливу подешевше

Чим вище експлуатаційна категорія оливи по API, тим вона дорожча. І багато хто думає: навіщо заливати дороге SP, якщо ще вчора кращими оливами вважалися SN чи SM?

Переваги оливи категорії SP полягають у тому, що вона практично не залишає зольних відкладень на поршнях, тарілках клапанів та стінках камери згоряння. Це перешкоджає виникненню ефекту LSPI в моторах з прямим упорскуванням пального – передчасне займання суміші на малих обертах, що може призвести до руйнування поршнів. А також знижує ймовірність детонації. При цьому склад базових олив дозволяє підтримувати мінімальну в’язкість для ефективного відведення тепла від поршнів з малими перерізами дренажних каналів.

Оливи категорії SP створювалися для турбомоторів з безпосереднім упорскуванням, в яких більш давні оливи іноді створювали описані вище небажані ефекти. Для інших моторів такі оливи насправді не потрібні. У них можна заливати щось дешевше. І це розумна та виправдана економія. Тим більше якщо міняєте оливу частіше, ніж рекомендує виробник. У будь-якому випадку краще дотримуватись параметрів зазначених у сервісній книзі.

Міняю строго за регламентом

Здавалося б, саме так і має поводитися власник автомобіля. Однак інструкції пишуть з огляду на середньостатистичні умови експлуатації. Крім того, багато автовиробників вказують солідні інтервали заміни оливи, щоб виграшно виглядати на тлі конкурентів. Якщо автомобіль їздить у неквапливому темпі порожнім шосе, знижувати інтервали заміни оливи не має сенсу. А тому, хто щодня штовхається у міських заторах, можна (і потрібно) це робити. Адже пробіги за кілометри виходять скромними, а наробіток у мотогодинах – солідний. За такого режиму експлуатації міняти оливу бажано кожні частіше ніж рекомендує виробник.

Купую олію про запас

Старі продукти можна використовувати хіба що для старих моторів, які доживають останні мотогодини. Адже згодом робочі характеристики оливи погіршуються. До того ж відносно свіжі машини спочатку вимагають оливи високої категорії якості. Не потрібно в сучасний двигун заливати оливу з минулого десятиліття – мотору можна нашкодити.

Заливаю більш в’язку оливу

Більшість сучасних моторів мають компактну конструкцію з вузькими мастильними каналами, розрахованими саме на малов’язкі оливи. В’язкіший продукт може просто застрягти в них. Крім того, малов’язка олива має ще один плюс – вона допомагає трохи знизити витрату пального.