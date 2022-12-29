Чтобы двигатель работал долго и без проблем нужно соблюдать регламент, прописанный в сервисной книге. Однако некоторые моменты по моторному маслу там не указаны.

Автомобилисты иногда совершают такие ошибки, которые приводят к ломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Собрали для вас шесть самых распространенных заблуждений о моторном масле.

Читайте также: Как выбрать идеальное моторное масло для своего авто

Езжу редко, поэтому масло меняю раз в несколько лет

С одной стороны, масло действительно работает мало, потому и менять его можно реже. Однако после заливки в мотор она начинает окисляться гораздо быстрее, чем при хранении в запечатанной канистре, объем кислорода в которой ограничен. Мотор заведется и с маслом 5-летней выдержки, однако его характеристики будут сильно отличаться от рекомендованных автопроизводителем.

Не наливаю выше минимума

Даже если уровень масла находится на минимальной отметке, можно ездить. Но маслу в таких условиях работать труднее, чем при номинальном уровне, поскольку растет так называемая кратность его обмена. Грубо говоря, поскольку масла мало, то одним и тем же частицам приходится интенсивнее работать. Соответственно, она быстрее стареет и по-прежнему теряет свои свойства.

Выбираю масло подешевле

Чем выше эксплуатационная категория масла по API, тем она дороже. И многие думают: зачем заливать дорогое SP, если еще вчера лучшими маслами считались SN или SM?

Преимущества масла категории SP заключаются в том, что оно практически не оставляет зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и стенках камеры сгорания. Это препятствует возникновению эффекта LSPI в моторах с прямым впрыском горючего – преждевременное воспламенение смеси на малых оборотах, что может привести к разрушению поршней. А также снижает вероятность детонации. При этом состав базовых масел позволяет поддерживать минимальную вязкость для эффективного отвода тепла от поршней с малыми сечениями дренажных каналов.

Масла категории SP создавались для турбомоторов с непосредственным впрыском, в которых более древние масла иногда создавали описанные выше нежелательные эффекты. Для других моторов такие масла действительно не нужны. В них можно заливать что-нибудь подешевле. И это разумная и оправданная экономия. Тем более, если меняете масло чаще, чем рекомендует производитель. В любом случае лучше придерживаться параметров, указанных в сервисной книге.

Меняю строго по регламенту

Казалось бы, именно так и должен себя вести владелец автомобиля. Однако инструкции пишут с учетом среднестатистических условий эксплуатации. Кроме того, многие автопроизводители указывают солидные интервалы замены масла, чтобы выигрышно выглядеть на фоне конкурентов. Если автомобиль ездит в неторопливом темпе по пустому шоссе, снижать интервалы замены масла не имеет смысла. А тому, кто ежедневно толкается в городских пробках, можно (и нужно) это делать. Ведь пробеги за километры получаются скромными, а наработка в моточасах – солидная. При таком режиме эксплуатации менять масло желательно каждые чаще, чем рекомендует производитель.

Покупаю масло впрок

Старые продукты можно использовать разве что для старых моторов, доживающих последние моточасы. Ведь впоследствии рабочие характеристики масла ухудшаются. К тому же относительно свежие машины поначалу требуют масла высокой категории качества. Не нужно в современный двигатель заливать масло из прошлого десятилетия – мотору можно навредить.

Заливаю более вязкое масло

Большинство современных моторов имеют компактную конструкцию с узкими смазочными каналами, рассчитанными именно на маловязкие масла. Более вязкий продукт может просто застрять в них. Кроме того, маловязкое масло имеет еще один плюс – оно помогает немного снизить расход горючего.