Инспекторы "Укртрансбезопасности" поставили систему взяток на поток

Правонарушения прекратили работники Национальной полиции Украины в сотрудничестве с Департаментом внутреннего мониторинга "Укртрансбезопасности". Об этом сообщается на сайте транспортного ведомства.

В ходе расследования выяснились схемы систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности нарушителей ГВК старшими государственными инспекторами "Укртрансбезопасности" в Черкасской и Одесской областях.

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Установленные работниками органа контроля "тарифы" предусматривали лояльность и различные содействия компаниям-перевозчикам. За беспрепятственный проезд грузовиков с превышенным допустимым весом перевозчики платили от 2 до 12 тыс. грн, а за отказ в "сотрудничестве" – наоборот, – угроза в создании искусственных условий для задержки грузовиков.

Суммы из транспортных компаний, как видно из черновика учета, поступали немалые. Фото: Нацполиция Украины

По сообщению Департамента внутреннего мониторинга "Укртрансбезопасности", задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Департаментом стратегических расследований Нацполиции и следователями следственного управления полиции Киева проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к коррупционной схеме. Начата всесторонняя проверка деятельности Черкасского и Одесского областных отделов.

Эти 36 купюр номиналом в 1000 гривен старший инспектор “наколядовал” у перевозчика прямо в холле офиса. Фото: Нацполиция Украины

При этом "Укртрансбезопасность" призвала перевозчиков немедленно сообщать в правоохранительные органы обо всех известных случаях вымогательства неправомерной выгоды со стороны работников службы.

Фото: Укртрансбезопасность