Как обжаловать штраф Укртрансбезопасности

Соблюдение весовых норм для перевозчиков является очень сложным и болезненным вопросом. Перевозчик не в состоянии проконтролировать соблюдение весовых норм при перевозке. Особенно с сыпучими или жидкими грузами. Как обжаловать штраф за перегруз рассказал Дорожный Адвокат.

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При этом, государственная политика сведена только к штрафованию "нарушителей". Единого разумного подхода относительно правильности вычисления перегрузки с такими грузами нет и соответствующей методики не разработано.

В то же время за превышение весовых норм грузов, в частности по осям, к перевозчикам предусмотрено применение штрафов в размере от 8 500 грн до 51 000 грн (Закон “Об автомобильном транспорте”). Именно по этим штрафам мы разъясним процедуру их обжалования.

Кроме этого, перевозчику могут начислить плату за проезд, размер которой определяется в евро и суммы могут достигать несколько тысяч евро. Однако плата за проезд в судебном порядке в административном суде не оспаривается.

Такая плата может быть взыскана с перевозчика Укртрансбезопасностью через хозяйственный суд в порядке хозяйственно-процессуального законодательства. Однако, если административный суд признает процедуру взвешивания неправомерной, хозяйственный суд должен учесть указанный вывод при рассмотрении вопроса о взыскании платы за проезд.

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Поэтому перевозчику ничего не остается как обжаловать административно-хозяйственные штрафы с целью восстановления справедливости в судебном порядке.

Нормативные акты, которые следует применить

Обжалование административно-хозяйственных штрафов Укртрансбезопасности осуществляется в соответствии с Порядком осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте, утвержденного постановлением КМУ от 08.11.2006 №1567, и Кодекса административного судопроизводства Украины.

Куда обжаловать

Обжаловать штраф Укртрансбезопасности можно в одну из 2-х инстанций: или в Государственную службу по безопасности на транспорте или в суд. Перевозчик самостоятельно выбирает инстанцию обжалования.

В случае обжалования штрафа в суд, перевозчик может выбрать административный суд или по месту нахождения Управления Укртрансбезопасности или по своему месту нахождения.

Требования к исковому заявлению

В исковом заявлении истец излагает свои требования относительно предмета спора и их обоснование. По просьбе истца служащим аппарата административного суда может быть оказана помощь в оформлении искового заявления.

В исковом заявлении указываются:

содержание исковых требований и изложение обстоятельств, которыми перевозчик обосновывает свои требования;

указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

сведения о принятии мер досудебного урегулирования спора;

сведения о принятии мер обеспечения иска;

перечень документов и других доказательств, прилагаемых к заявлению;

указание доказательств, которые не могут быть представлены вместе с исковым заявлением;

указание о наличии у истца или другого лица оригиналов письменных или электронных доказательств, копии которых приложены к заявлению и тому подобное.

Судебный сбор

За подачу жалобы в Государственную службу по безопасности на транспорте не уплачивается никаких сборов. За подачу иска в суд юридическим лицом ставка судебного сбора составляет 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Для физических лиц ставка судебного сбора составляет 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В случае удовлетворения иска, судебный сбор возвращается.

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Как подать жалобу или иск

Жалоба или исковое заявление подается в письменной форме перевозчиком или лицом, которому по закону предоставлено право представлять интересы перевозчика. Исковое заявление может быть направлено по почте или подано непосредственно в орган обжалования. Датой подачи иска считается дата штампа органа, куда обжалуется постановление, или дата почтового штемпеля на конверте.

Приостановление действия штрафа на время обжалования

Подача жалобы или иска автоматически не останавливает действие постановления о наложении административно-хозяйственного штрафа. Для этого нужно подать в суд отдельно заявление о приостановлении действия постановления. Если суд принимает решение о приостановлении действия постановления, то Укртрансбезопасность не имеет права принимать меры по взысканию средств в принудительном порядке.

Результат рассмотрения дела в суде

Указанные дела в соответствии с КАСУ относятся к делам незначительной сложности, а потому, как правило, рассматриваются судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон. По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которым или отказывает в удовлетворении иска или признает постановление Укртрансбезопасности о применении штрафа противоправным и отменяет его. Решение направляется судом по адресу перевозчика и по адресу Укртрансбезопасности.

Выводы

Обжаловать противоправные решения Укртрансбезопасности в судебном порядке стоит. Если суд отменяет постановление о применении административно-хозяйственного штрафа, то платить его не нужно.