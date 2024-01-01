Як оскаржити штраф Укртрансбезпеки

Дотримання вагових норм для перевізників є дуже складним і болючим питанням. Перевізник не в змозі проконтролювати дотримання вагових норм під час перевезення. Особливо з сипучими чи рідкими вантажами. Як оскаржити штраф за перевантаження розповів Дорожній Адвокат.

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При цьому, державна політика зведена лише до штрафування «порушників». Єдиного розумного підходу стосовно правильності обчислення перевантаження із такими вантажами немає та відповідної методики не розроблено.

Водночас за перевищення вагових норм вантажів, зокрема по осях, до перевізників передбачено застосування штрафів в розмірі від 8 500 грн до 51 000 грн (Закон “Про автомобільний транспорт”). Саме по цих штрафах ми роз’яснимо процедуру їх оскарження.

Крім цього, перевізнику можуть нарахувати плату за проїзд, розмір якої визначається в євро і суми можуть сягати декілька тисяч євро. Однак плата за проїзд в судовому порядку в адміністративному суді не оскаржується.

Така плата може бути стягнута з перевізника Укртрансбезпекою через господарський суд у порядку господарсько-процесуального законодавства. Проте, якщо адміністративний суд визнає процедуру зважування неправомірною, господарський суд повинен врахувати зазначений висновок при розгляді питання стосовно стягнення плати за проїзд.

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Тому перевізнику нічого не залишається як оскаржувати адміністративно-господарські штрафи з метою відновлення справедливості у судовому порядку.

Нормативні акти, які слід застосувати

Оскарження адміністративно-господарських штрафів Укртрансбезпеки здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2006 №1567, та Кодексу адміністративного судочинства України.

Куди оскаржити

Оскаржити штраф Укртрансбезпеки можна в одну з 2-х інстанцій: або до Державної служби з безпеки на транспорту або до суду. Перевізник самостійно обирає інстанцію оскарження.

У разі оскарження штрафу до суду, перевізник може обрати адміністративний суд або за місцем знаходження Управління Укртрансбезпеки або за своїм місцем знаходження.

Вимоги до позовної заяви

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

В позовній заяві зазначаються:

зміст позовних вимог і виклад обставин, якими перевізник обґрунтовує свої вимоги;

зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору;

відомості про вжиття заходів забезпечення позову;

перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;

зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою;

зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви тощо.

Судовий збір

За подання скарги до Державної служби з безпеки на транспорту не сплачується жодних зборів. За подання позову до суду юридичною особою ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для фізичних осіб ставка судового збору становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У разі задоволення позову, судовий збір повертається.

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Як подати скаргу або позов

Скарга або позовна заява подається в письмовій формі перевізником або особою, якій за законом надано право представляти інтереси перевізника. Позовна заява може бути надіслана поштою або подана безпосередньо до органу оскарження. Датою подання позову вважається дата штампа органу, куди оскаржується постанова, або дата поштового штемпеля на конверті.

Зупинення дії штрафу на час оскарження

Подання скарги чи позову автоматично не зупиняє дію постанови про накладення адміністративно-господарського штрафу. Для цього потрібно подати до суду окремо заяву про зупинення дії постанови. Якщо суд приймає рішення про зупинення дії постанови, то Укртрансбезпека не має права вживати заходів щодо стягнення коштів у примусовому порядку.

Результат розгляду справи в суді

Зазначені справи відповідно до КАСУ належать до справ незначної складності, а тому, як правило, розглядаються судом у порядку спрощеного провадження без виклику сторін. За результатами розгляду справи суд виносить рішення, яким або відмовляє у задоволенні позову або визнає постанову Укртрансбезпеки про застосування штрафу протиправною і скасовує її. Рішення надсилається судом за адресою перевізника та за адресою Укртрансбезпеки.

Висновки

Оскаржувати протиправні рішення Укртрансбезпеки в судовому порядку варто. Якщо суд скасовує постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, то сплачувати його не потрібно.