Інспектори "Укртрансбезпеки" поставили систему хабарів на потік

Правопорушення припинили працівники Національної поліції України у співпраці з Департаментом внутрішнього моніторингу "Укртрансбезпеки". Про це повідомляється на сайті транспортного відомства.

У ході розслідування з’ясувалися схеми систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди за не притягнення до відповідальності порушників ГВК старшими державними інспекторами "Укртрансбезпеки" у Черкаській та Одеській областях.

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Встановлені працівниками органу контролю "тарифи" передбачали лояльність та різноманітні сприяння компаніям-перевізникам. За безперешкодний проїзд вантажівок з перевищеною допустимою вагою перевізники сплачували від 2 до 12 тис. грн, а за відмову у "співпраці" – навпаки, – погроза у створюванні штучних умов для затримки вантажівок.

Суми з транспортних компаній, як видно з чернетки обліку, надходили чималі. Фото: Нацполіція України

За повідомленням Департаменту внутрішнього моніторингу "Укртрансбезпеки", затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчими слідчого управління поліції Києва проводяться подальші заходи задля встановлення повного кола осіб, причетних до корупційної схеми. Розпочато всебічну перевірку діяльності Черкаського та Одеського обласних відділів.

Ці 36 купюр номіналом в 1000 гривень старший інспектор “наколядував” у перевізника прямо в холі офісу. Фото: Нацполіція України

При цьому "Укртрансбезпека" закликала перевізників негайно повідомляти в правоохоронні органи про всі відомі випадки вимагання неправомірної вигоди з боку працівників служби.

Фото: Укртрансбезпека