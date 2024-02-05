Ведущий производитель автокомпонентов и аксессуаров разработал новую систему ремней Passive Safety Systems, которая минимизирует последствия аварий.

В основе инновационной разработки лежит так называемый многоступенчатый ограничитель нагрузки (MSLL). Его главная задача – в адаптации сдерживающей силы ремня к телосложению и размеру водителя и пассажиров. Благодаря таким свойствам ремень безопасности становится интеллектуальным, гибко управляемым компонентом концепции безопасности автомобиля. Одновременно с этим система облегчает производителям транспортных средств внедрение повышенных требований к адаптивности систем безопасности в Дорожной карте NCAP 2030.

Разработчики новой системы ремней безопасности ZF Passive Safety Systems обещают улучшенное регулирование ограничения силы ремня в соответствии с ростом и массой тела пассажиров автомобиля. Снята завеса с некоторых новых решений, в т.ч. по многоступенчатому ограничителю нагрузки (MSLL), который в значительной степени отвечает за выравнивание индивидуальной системы.

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Именно эта технология уменьшает последствия аварий для всех пассажиров и позволяет производителям автомобилей соответствовать повышенным требованиям NCAP 2030. Инновация не только в индивидуальных параметрах управления самим компонентом, но и в расширенных возможностях взаимодействия с другими системами безопасности: ограничитель усилия MSLL с интеллектуальным защитным устройством поддается гибкому управлению.

Поскольку современные системы безопасности заблаговременно реагируют и вмешиваются в аварийной ситуации, то в случае неизбежного столкновения ремень плотно натягивается вокруг тела перед столкновением (предварительное натяжение), что уменьшает провисание ремня и специально замедляет его после удара и продвигает вперед к подушке безопасности. Системы базируются на репрезентативных, стандартизированных субъектах тестирования (манекенах). Краш-тест NCAP в будущем потребует еще лучшей защиты для отдельных пассажиров автомобиля.

"Требования к адаптивности систем безопасности растут – как в ожиданиях конечных клиентов, так и в критериях тестирования NCAP. Наша новая система ремней облегчает производителям транспортных средств соответствие повышенным требованиям и, в частности, уменьшает последствия аварий, еще лучше приспосабливаясь к пассажирам", – говорит руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Рудольф Старк.

Для уменьшения силы, действующей на тело в случае аварии, многие системы ремней безопасности уже имеют двухступенчатое регулируемое ограничение силы (Switchable Load Limiter, SLL). Это был важный шаг к адаптации. Чтобы иметь еще больше гибкости, ZF теперь предлагает свой натяжитель ремня с множественным переключением ограничения силы (MSLL). Он имеет многоступенчатую конструкцию и может лучше изменять сдерживающую силу на протяжении всего хода аварии. Система позволяет индивидуально реагировать на людей разного телосложения и должным образом контролировать усилие ремня.

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В будущем путь к большей вариативности сил ремней будет проходить через сенсорный мониторинг салона, чтобы лучше определить, кто где сидит, и какие силы ремней следует применить отдельно в случае серьезного или незначительного удара. Используются различные источники: кроме внутренних камер, которые обнаруживают, например, когда водитель управляет информационно-развлекательной системой правой рукой или поворачивает голову к задним пассажирам, сама система ремней может предоставить ценную информацию.

Стоит напомнить, что ZF в теме ремней безопасности уже второй раз в течение года дает хороший информационный повод: в прошлом году где-то в это же время разработчик показал ремни безопасности с подогревом (см. видео внизу) для электромобилей, что позволяет зимой обходиться без обогрева салона и это существенно увеличивает пробег на одном заряде батарей. Ремни безопасности там идут в комплекте на водителя и все пассажирские места в соответствии с паспортными характеристиками.