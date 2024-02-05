Провідний виробник автокомпонентів та аксесуарів розробив нову систему пасків Passive Safety Systems, що мінімізує наслідки аварій.

В основі інноваційної розробки лежить так званий багатоступеневий обмежувач навантаження (MSLL). Його головне завдання – в адаптації стримувальної сили ременя до статури та розміру водія і пасажирів. Завдяки таким властивостям ремінь безпеки стає інтелектуальним, гнучко керованим компонентом концепції безпеки автомобіля. Водночас з цим система полегшує виробникам транспортних засобів впровадження підвищених вимог до адаптивності систем безпеки в Дорожній карті NCAP 2030.

Розробники нової системи ременів безпеки ZF Passive Safety Systems обіцяють значно покращене регулювання обмеження сили ременя відповідно до росту та маси тіла пасажирів автомобіля. Знято завісу з деяких нових рішень, у т.ч. щодо багатоступеневого обмежувача навантаження (MSLL), який значною мірою відповідає за вирівнювання індивідуальної системи.

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Саме ця технологія зменшує наслідки аварій для всіх пасажирів і дає змогу виробникам автомобілів відповідати підвищеним вимогам NCAP 2030. Інновація не лише в індивідуальних параметрах управління самим компонентом, але і в розширених можливостях взаємодії з іншими системами безпеки: обмежувач зусилля MSLL з інтелектуальним захисним пристроєм піддається гнучкому керуванню.

Оскільки сучасні системи безпеки завчасно реагують і втручаються в аварійній ситуації, то у разі неминучого зіткнення ремінь щільно натягується навколо тіла перед зіткненням (попереднє натягнення), що зменшує провисання ременя та спеціально уповільнює його після удару та просуває вперед до подушки безпеки. Системи базуються на репрезентативних, стандартизованих суб’єктах тестування (манекенах). Краш-тест NCAP у майбутньому вимагатиме ще кращого захисту для окремих пасажирів автомобіля.

"Вимоги до адаптивності систем безпеки зростають – як в очікуваннях кінцевих клієнтів, так і в критеріях тестування NCAP. Наша нова система ременів полегшує виробникам транспортних засобів відповідність підвищеним вимогам і, зокрема, зменшує наслідки аварій, ще краще пристосовуючись до пасажирів", – говорить керівник відділу технологій пасивної безпеки ZF Рудольф Старк.

Для зменшення сили, що діє на тіло у разі аварії, багато систем ременів безпеки вже мають двоступеневе регульоване обмеження сили (Switchable Load Limiter, SLL). Це був важливий крок до адаптації. Щоб мати ще більше гнучкості, ZF тепер пропонує свій натягувач ременя з множинним перемиканням обмеження сили (MSLL). Він має багатоступеневу конструкцію і може краще змінювати стримувальну силу протягом усього ходу аварії. Система дозволяє індивідуально реагувати на людей різної статури та належним чином контролювати зусилля ременя.

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У майбутньому шлях до більшої варіативності сил ременів буде проходити через сенсорний моніторинг салону, щоб краще визначити, хто де сидить, і які сили ременів слід застосувати окремо у разі серйозного чи незначного удару. Використовуються різні джерела: крім внутрішніх камер, які виявляють, наприклад, коли водій керує інформаційно-розважальною системою правою рукою або повертає голову до задніх пасажирів, сама система ременів може надати цінну інформацію.

Варто нагадати, що ZF у темі ремнів безпеки вже вдруге протягом року дає гарний інформаційний привід: торік десь у цей самий час розробник показав паски безпеки з підігрівом (див. відео внизу) для електромобілів, що дозволяє взимку обходитися без обігріву салону і це суттєво збільшує пробіг на одному заряді батарей. Ремні безпеки там йдуть у комплекті на водія та усі пасажирські місця відповідно до паспортних характеристик.