Полезная информация чтобы избежать штрафа за нарушение правил стоянки или происшествий с эвакуатором.

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" напомнило водителям, в столице есть 59 коммерческих паркингов, рассчитанных на 14 600 мест для авто. Все они были нанесены на интерактивную карту.

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Ежедневно эвакуаторы убирают с центральных улиц столицы автомобили, оставленные с нарушениями правил дорожного движения. Водители часто объясняют свои действия тем, что не могут найти места для парковки. Поэтому коммунальщики разместили подробную информацию о местонахождении всех площадок, а также добавили локации на карту на городском портале.

С полным списком адресов можно ознакомиться по этой ссылке.

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