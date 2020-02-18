Корисна інформація аби уникнути штрафу за порушення правил стоянки чи пригод з евакуатором.

Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс” нагадало водіям, що у столиці є 59 комерційних паркінгів, розрахованих на 14 600 місць для авто. Усі вони були нанесені на інтерактивну мапу.

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Щодня евакуатори прибирають із центральних вулиць столиці автомобілі, залишені з порушеннями правил дорожнього руху. Водії часто пояснюють свої дії тим, що не можуть знайти вільного місця для паркування. Тож комунальники розмістили детальну інформацію про місцезнаходження усіх майданчиків, а також додали локації на мапу на міському порталі.

З повним списком адрес можна ознайомитись за цим посиланням.

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