Новый Porsche Macan E 2024 снова заметили на зимних тестах и рассмотрели его интерьер.

Несколько интересных шпионских фотографий, позволяющих увидеть интересные детали панели управления и приборной панели этого электрического спортивного внедорожника, который появится в конце года.

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Новый Porsche Macan E появляется на шпионских фото уже не в первый раз. Вторая модель нового электрического предложения фирмы уже показывала свой интерьер в предварительных наблюдениях, но не так, как на этот раз. Внешне он по-прежнему демонстрирует громоздкий камуфляж. В салоне есть спортивное рулевое колесо, унаследованное от 911, и цифровой изогнутый экран. Левая и правая часть показывают информацию о батарее как об уровне емкости, так и об оптимальной температуре ячеек батареи.

Новый Macan будет иметь еще три цифровых экрана, с небольшим рычагом переключения передач между приборной панелью и сенсорной центральной консолью. На экране появится новая информационно-развлекательная система, основанная на технологии с открытым кодом Android Auto.

Консоль предназначена исключительно для управления климат-контролем. Четвертый экран отключен. Он находится прямо перед правым пассажиром. Цифровизация захватила этот новый внедорожник, как и обновленный Cayenne.

Новый Porsche Macan появится через несколько месяцев с той же структурой версий, что и у текущей модели, поэтому мы увидим различные варианты с одним и двумя электродвигателями с полным приводом и аккумулятором с двумя уровнями емкости. Бренд запланировал мировой дебют на автосалоне в Лос-Анджелесе в середине ноября.