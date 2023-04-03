Новий Porsche Macan E 2024 знову помітили на зимових тестах та розгледіли його інтер'єр.

Кілька цікавих шпигунських фотографій, що дозволяють побачити цікаві деталі панелі керування та панелі приладів цього електричного спортивного позашляховика, який з'явиться наприкінці року.

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Новий Porsche Macan E з’являється на шпигунських фото вже не вперше. Друга модель нової електричної пропозиції фірми вже показувала свій інтер'єр у попередніх спостереженнях, але не так, як цього разу. Зовні він, як і раніше, в камуфляжі. У салоні є спортивне кермо, успадковане від 911, і цифровий вигнутий екран. Ліва і права частина показують інформацію про батарею як про рівень ємності, так і про оптимальну температуру осередків батареї.

Новий Macan буде мати ще три цифрові екрани, з невеликим важелем перемикання передач між приладовою панеллю і сенсорною центральною консоллю. На екрані буде відображатись нова інформаційно-розважальна система, заснована на технології з відкритим кодом Android Auto.

Консоль призначена виключно для керування клімат-контролем. Четвертий екран на фото вимкнено. Він знаходиться прямо перед правим пасажиром. Цифровізація захопила цей новий позашляховик, як і оновлений Cayenne.

Новий Porsche Macan з'явиться ще через кілька місяців із тією ж структурою версій, що й у поточної моделі, тому ми побачимо різні варіанти з одним та двома електродвигунами з повним приводом та акумулятором із двома рівнями ємності. Бренд запланував світовий дебют на автосалоні у Лос-Анджелесі у середині листопада.