Исчез накат: в чем может быть причина

Как правило, исчезновение наката связано с проблемами в тормозной системе. Это могут быть неисправности как рабочей, так и стояночной системы. Но бывают и другие варианты, которые мы также рассмотрим.

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Если у автомобиля пропадает накат, лучшим вариантом будет обращение в автосервис. Но кое-что можно продиагностировать самостоятельно. Начнем с простых вариантов.

Спущенные колеса

Недостаточное давление в шинах может быть причиной исчезновения наката. Чаще всего спущенное колесо можно определить визуально. Если на первый взгляд колеса выглядят накачанными проверить давление можно самостоятельно с помощью манометра или насоса для подкачки шин.

Клинят тормоза

Неисправность тормозной системы является самой распространенной причиной исчезновения наката. Чтобы определить какое именно колесо клинит нужно проехаться на автомобиле и проверить температуру дисков. Достаточно просто приложить руку к колесному(!) диску на каждом колесе. Температура на одной оси должна быть одинаковой. Клинит тормоз на том колесе, которое горячее противоположного.

Если клинит заднее колесо, то высока вероятность того, что есть проблемы со стояночным тормозом. Чтобы это определить, нужно после поездки поставить автомобиль на нейтральную передачу и попробовать толкнуть. Если автомобиль свободно катится – затянуть и отпустить “ручник” и снова попробовать толкнуть автомобиль. Если накат исчез – значит клинит что-то в механизме стояночных тормозов. Это может быть трос, суппорт или колодки.

Если заклинил рабочий тормозной механизм – скорее всего проблема в суппорте, направляющих, скобе, колодках или в тормозном шланге. Когда клин настолько сильный, что автомобиль нельзя сдвинуть с места можно попробовать открутить штуцер прокачки – если это проблема с тормозным шлангом (иногда они расслаиваются изнутри) это может помочь.

Подшипники колес

Подшипник ступицы чаще выходит из строя из-за перегрева (следствие клина тормозов), но не обязательно. Обычно сначала подшипник дает знать о неисправности гулом на определенной скорости при этом тональность звука меняется при поворотах или перестроении из полосы в полосу. После того как подшипник начал гудеть и до момента подклинивания проходит немало времени. Важно не затягивать заменяю подшипников которые начали гудеть.

Проблемы с трансмиссией

Ухудшение наката из-за проблем с трансмиссией почти не встречаются на автомобилях с передним или задним приводом, но на машинах которые имеют полный привод такие ситуации могут случаться. Чаще всего в этом виноват механизм, который распределяет крутящий момент между осями.

Выводы

Если у автомобиля ухудшился накат, то скорее всего проблема связана с тормозной системой. С устранением такой неисправности не стоит затягивать, ведь тормоза это едва ли не самая важная составляющая безопасности.