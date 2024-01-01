Зник накат: у чому може бути причина

Як правило, зникнення накату пов’язано з проблемами у гальмівній системі. Це можуть бути несправності як робочої, так і стоянкової системи. Але бувають й інші варіанти, які ми також розглянемо.

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Якщо у автомобіля зникає накат, найкращим варіантом буде звернення до автосервісу. Але дещо можна продіагностувати самостійно. Почнемо з простих варіантів.

Спущені колеса

Недостатній тиск у шинах може бути причиною зникнення накату. Частіше за все спущене колесо можна визначити візуально. Якщо на перший погляд колеса виглядають накачаними перевірити тиск можна самостійно за допомогою манометра або насоса для підкачки шин.

Клинять гальма

Несправність гальмівної системи є найпоширенішою причиною зникнення накату. Щоб визначити яке саме колесо кпинить потрібно проїхатись на автомобілі й перевірити температуру дисків. Достатньо просто прикласти руку до колісного(!) диска на кожному колесі. Температура на одній осі повинна бути однаковою. Клинять гальма на тому колесі, яке гарячіше за протилежне.

Якщо клинить заднє колесо, то висока ймовірність того, що є проблеми зі стоянковим гальмом. Щоб це визначити, потрібно після поїздки поставити автомобіль на нейтральну передачу і спробувати штовхнути. Якщо автомобіль вільно котиться – затягнути та відпустити “ручник” і знову спробувати штовхнути автомобіль. Якщо накат зник – значить клинить щось у механізмі стоянкових гальм. Це може бути трос, супорт або колодки.

Якщо заклинив робочий гальмівний механізм – скоріш за все проблема у супорті, направляючих, скобі, колодках або у гальмівному шлангу. Коли клин настільки сильний, що автомобіль не можна зрушити з місця можна спробувати відкрутити штуцер прокачки – якщо це проблема з гальмівним шлангом (іноді вони розслоюються з середини) це може допомогти.

Підшипники коліс

Підшипник маточини частіше виходить з ладу через перегрів (наслідок клину гальм), але не обов'язково. Зазвичай спочатку підшипник дає знати про несправність гулом на певній швидкості при цьому тональність звуку змінюється при поворотах або перелаштуванні зі смуги в смугу. Після того як підшипник почав гудіти й до моменту підклинювання проходить чимало часу. Важливо не затягувати заміную підшипників які почали гудіти.

Проблеми з трансмісією

Погіршення накату через проблеми з трансмісією майже не зустрічаються на автомобілях з переднім або заднім приводом, але на машинах які мають повний привод такі ситуації можуть траплятись. Найчастіше у цьому винен механізм, який розподіляє крутний момент між осями.

Висновки

Якщо у автомобіля погіршився накат, то скоріш за все проблема пов'язана з гальмівною системою. З усуненням такої несправності не варто затягувати, адже гальма це чи не найважливіша складова безпеки.