Стоянкове гальмо: коли не варто використовувати “ручник”

Стоянкове гальмо (ручник) – важливий елемент безпеки автомобіля. Це, перш за все, аварійне гальмо, яке можна використовувати, якщо основна система відмовила.

У більшості випадків “ручник" використовують для фіксування автомобіля на місці зупинки. Але є ситуації, коли його використання може бути небажаним або навіть шкідливим. Ось основні випадки, коли краще утриматися від застосування стоянкового гальма:

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Мороз і ожеледиця

При низьких температурах (особливо нижче -10°C) стоянкове гальмо може замерзнути. Волога, що накопичується в тросах або механізмах гальмівних колодок, може замерзнути, заблокувавши систему.

Альтернатива: Увімкнути першу передачу (або режим "P" для автоматичної коробки) і поставити автомобіль на рівну поверхню.

Більшість сучасних авто мають стоянкове гальмо з електроприводом, яке активізує ручник автоматично. У деяких випадках цей механізм варто примусово вимикати.

Довготривале паркування

Якщо автомобіль стоїть на місці тривалий час (від кількох тижнів і більше), гальмівні колодки можуть "прикипіти" до барабанів або дисків, особливо в умовах високої вологості.

Альтернатива: Використовувати опорні клини (башмаки) під колеса або ставити машину на передачу.

Паркування на дуже крутому схилі

Стоянкове гальмо – важливий елемент утримання автомобіля на місці, але воно не завжди на 100% надійне, особливо якщо система вже зношена.

Альтернатива: Крім ручника, завжди залишайте автомобіль на першій або задній передачі (або в режимі "P" для автоматичних КПП) і використовуйте підпори під колеса.

Паркуючись на схилі варто використовувати стоянкове гальмо і залишати автомобіль на передачі або на у режимі Р

Автомобіль із барабанними гальмами після активного гальмування

Якщо після інтенсивного гальмування (наприклад, спуску з гори) одразу затягнути стоянкове гальмо, розігріті колодки можуть прилипнути до барабанів унаслідок термічного розширення.

Альтернатива: Дайте гальмам охолонути перед постановкою на ручник.

Авто з автоматичною коробкою передач у режимі "P"

У автомобілях з АКПП стоянкове гальмо не завжди потрібне, якщо вже увімкнений режим "P". Цей режим блокує вихідний вал коробки передач, що ефективно утримує автомобіль.

Винятки: Все ж варто використовувати ручник на схилах або якщо є ризик пошкодження селектора передач.

В машинах з автоматичною коробкою передач краще спочатку затягнути ручник, а потім переводити селектор у режим паркінгу

Бруд, сніг або пісок

Якщо автомобіль знаходиться в умовах сильного забруднення, пісчаних або засніжених ділянок, механізм ручника може забитися частинками бруду, що призведе до його некоректної роботи.

Альтернатива: Використовувати трансмісію (передачу або режим "P") та клини.

Висновок

Стоянкове гальмо – необхідний елемент безпеки, але його застосування має бути обґрунтованим. В умовах сильного морозу, довготривалого паркування чи після інтенсивного гальмування варто обирати альтернативні методи утримання автомобіля на місці.