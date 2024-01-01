Стояночный тормоз: когда не стоит использовать “ручник”

Стояночный тормоз (ручник) – важный элемент безопасности автомобиля. Это, прежде всего, аварийный тормоз, который можно использовать, если основная система отказала. В большинстве случаев его используют для фиксирования автомобиля на месте остановки, но есть ситуации, когда его использование может быть нежелательным или даже вредным. Вот основные случаи, когда лучше воздержаться от применения стояночного тормоза:

Читайте также: На ручнике или на передаче: как лучше парковать машину в мороз

Мороз и гололедица

При низких температурах (особенно ниже -10°C) стояночный тормоз может замерзнуть. Влага, накапливающаяся в тросах или механизмах тормозных колодок, может замерзнуть, заблокировав систему.

Альтернатива: Включить первую передачу (или режим "P" для автоматической коробки) и поставить автомобиль на ровную поверхность.

Большинство современных авто имеют стояночный тормоз с электроприводом, который активизирует ручник автоматически. В некоторых случаях этот механизм стоит принудительно выключать.

Долговременная парковка

Если автомобиль стоит на месте длительное время (от нескольких недель и более), тормозные колодки могут "прикипеть" к барабанам или дискам, особенно в условиях высокой влажности.

Альтернатива: Использовать опорные клинья (башмаки) под колеса или ставить машину на передачу.

Парковка на очень крутом склоне

Стояночный тормоз – важный элемент удержания автомобиля на месте, но он не всегда на 100% надежен, особенно если система уже изношена.

Альтернатива: Кроме ручника, всегда оставляйте автомобиль на первой или задней передаче (или в режиме "P" для автоматических КПП) и используйте подпоры под колеса.

Паркуясь на склоне стоит использовать стояночный тормоз и оставлять автомобиль на передаче или на в режиме Р

Автомобиль с барабанными тормозами после активного торможения

Если после интенсивного торможения (например, спуска с горы) сразу затянуть стояночный тормоз, разогретые колодки могут прилипнуть к барабанам вследствие термического расширения.

Альтернатива: Дайте тормозам остыть перед постановкой на ручник.

Авто с автоматической коробкой передач в режиме "P"

В автомобилях с АКПП стояночный тормоз не всегда нужен, если уже включен режим "P". Этот режим блокирует выходной вал коробки передач, что эффективно удерживает автомобиль.

Исключения: Все же стоит использовать ручник на склонах или если есть риск повреждения селектора передач.

В машинах с автоматической коробкой передач лучше сначала затянуть ручник, а потом переводить селектор в режим паркинга

Грязь, снег или песок

Если автомобиль находится в условиях сильного загрязнения, песчаных или заснеженных участков, механизм ручника может забиться частицами грязи, что приведет к его некорректной работе.

Альтернатива: Использовать трансмиссию (передачу или режим "P") и клинит.

Вывод

Стояночный тормоз – необходимый элемент безопасности, но его применение должно быть обоснованным. В условиях сильного мороза, длительной парковки или после интенсивного торможения следует выбирать альтернативные методы удержания автомобиля на месте.