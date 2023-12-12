Похожая ситуация, которая сейчас наблюдается в Украине с исчезновением мобильной связи, обыграна в свежем фильме Netflix "Иллюзия безопасности" с Джулией Робертс. В нем, в частности, новенькие Tesla Model 3 с полным автопилотом самостоятельно ехали по шоссе и врезались друг в друга.

Мы все настолько привыкли к благам современной цивилизации, что уже не представляем жизни без них. В частности, без мобильной связи и интернета. В фильме, который на днях вышел на стриминговом сервисе Netflix под названием “Иллюзия безопасности” (оригинальное название Leave the World Behind, или “Оставьте мир позади”), обыграна подобная ситуация.

Если в Украине связь пропала лишь от одного оператора, а у нас их три, то в фильме все намного хуже. Семья сняла загородный домик вдали от цивилизации, и тут пропала и мобильная связь, и интернет. А тут еще и приезжают владельцы этого дома..

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Ряд событий происходит на фоне полного информационного вакуума, однако для нас интересно поведение автомобилей. Если старые добрые пикапы с двигателями внутреннего сгорания работали как следует, пока в баке было топливо (как и в большинстве подобных апокалиптических сюжетах), то с современными электромобилями произошла неприятная ситуация.

Главная героиня Аманда, которую играет Джулия Робертс, выходит из машины перед огромной кучей новеньких Tesla Model 3, которые стоят в ряд разбитые на дороге. Она читает наклейку на этих авто и видит, что они абсолютно новые, к тому же оборудованы системой полного автопилота. Поняв их поведение, Аманда садится за руль своего пикапа, где ее ждет семья. Она разворачивается и изо всех сил убегает с этого места. А навстречу им несутся неуправляемые автономные "Теслы", которые врезаются друг в друга или в любые другие авто.

Смотрите фрагмент о сумасшедших "Теслах" из фильма "Иллюзия безопасности":

RUN JULIA ROBERTS RUNNNNN



Leave the World Behind is now on Netflix. pic.twitter.com/0C1WgAmLpf — Netflix (@netflix) December 8, 2023

На этот эпизод уже отреагировал глава Tesla Motor Илон Маск. В собственной соцсети Х он написал: "Tesla может заряжаться от солнечных панелей, даже если мир станет полностью Безумным Максом и больше не будет бензина!" Однако будет ли работать зарядная инфраструктура без связи и действительно ли беспилотные машины нельзя будет перепрограммировать на описанные в фильме действия, не рассказал.

Впрочем, несмотря на фантазии сценаристов и режиссеров, пока опасности от сумасшедших автономных автомобилей нет. А украинцы, как никакая другая современная нация в мире, уже знают, что нужно думать об автономности энергопотребления заранее.