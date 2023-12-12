Схожа ситуація, яка зараз спостерігається в Україні зі зникненням мобільного зв'язку, обіграна у свіжому фільмі Netflix "Ілюзія безпеки" з Джулією Робертс. У ньому, зокрема, новенькі Tesla Model 3 з повним автопілотом самостійно їхали по шосе і врізались одна в одну.

Ми всі настільки звикли до благ сучасної цивілізації, що вже не уявляємо життя без них. Зокрема, без мобільного зв’язку та інтернету. У фільмі, який днями вийшов на стрімінговому сервісі Netflix під назвою "Ілюзія безпеки" (оригінальна назва Leave the World Behind, або “Залиште світ позаду”), обіграна подібна ситуація.

Якщо в Україні зв’язок зник лише від одного оператора, а у нас їх три, то в фільмі все набагато гірше. Сім’я зняла заміський будиночок далеко від цивілізації, аж тут зник і мобільний зв’язок, і інтернет. А тут ще й приїжджають власники цього будинку…

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Низка подій стається на фоні повного інформаційного вакууму, однак для нас цікаве поводження автомобілів. Якщо старі добрі пікапи з двигунами внутрішнього згоряння працювали як слід, поки мали пальне (як і в більшості подібних апокаліптичних сюжетах), то з сучасними електромобілями сталась неприємна ситуація.

Головна героїня Аманда, яку грає Джулія Робертс, виходить з машини перед величезною купою новеньких Tesla Model 3, які стоять в рядок розбиті на дорозі. Вона читає наклейку на цих авто і бачить, що вони абсолютно нові, до того ж обладнані системою повного автопілоту. Зрозумівши їх поведінку, Аманда сідає за кермо свого пікапа, де на неї чекає її сім’я. Вона розвертається та чимдуж тікає з цього місця. А назустріч їм несуться некеровані автономні “Тесли”, які врізаються одна в одну або ж в будь-які інші авто.

Дивіться фрагмент про божевільні “Тесли” з фільму “Ілюзія безпеки”:

RUN JULIA ROBERTS RUNNNNN



Leave the World Behind is now on Netflix. pic.twitter.com/0C1WgAmLpf — Netflix (@netflix) December 8, 2023

На цей епізод вже відреагував очільник Tesla Motor Ілон Маск. У власній соцмережі Х він написав: "Tesla може заряджатися від сонячних панелей, навіть якщо світ стане повністю Божевільним Максом і більше не буде бензину!" Однак чи буде працювати зарядна інфраструктура без зв’язку та чи дійсно безпілотні машини не можна буде перепрограмувати на описані в фільмі дії, не розказав.

Втім, попри фантазії сценаристів та режисерів, поки що небезпеки від божевільних автономних автомобілів нема. А українці, як ніяка інша сучасна нація у світі, вже знають, що потрібно думати про автономність енергоспоживання заздалегідь.