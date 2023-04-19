Целым он стоил 145 тысяч долларов.

На американском страховом аукционе IAAI продали эксклюзивную версию внедорожника Jeep Wrangler Unlimited Sport.

Автомобиль 2020 года выпуска был переработан в настоящего покорителя бездорожья. У него 6 огромных колес, открытый кузов пикап, 6-цилиндровый дизельный двигатель, красный кожаный салон, лебедка… Все это оборудование говорит о том, что владелец был настоящим экстремалом, и однажды он не справился с управлением этого монстра.

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Результат – на фото: автомобиль перевернулся, повреждены крыша, боковины, все подушки безопасности сработали. Такой красавец стоил в США 145 900 долларов, но поскольку машина эксклюзивная, страховая компания определила, что возобновление обойдется в не меньшие деньги. Потому внедорожник списали и продали на страховом аукционе.

Машина почти новая – на одометре всего 38 200 миль (61 тысяч км), и хотя он не заводится, вряд ли проблема с мотором. Кто-то купил Jeep Wrangler Unlimited Sport за 60 275 тысяч долларов, и вложит в ремонт еще в кругленькую сумму.

Кстати, во время ремонта можно доработать его по своему вкусу, добавить тюнинг. Как только этот Jeep отремонтируют, он снова станет бескомпромиссным покорителем бездорожья.