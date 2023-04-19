Цілим він коштував 145 тисяч доларів.

На американському страховому аукціоні IAAI продали ексклюзивну версію позашляховика Jeep Wrangler Unlimited Sport.

Автомобіль 2020 року виготовлення був перероблений на справжнього підкорювача бездоріжжя. В нього 6 величезних коліс, відкритий кузов пікапа, 6-циліндровий дизельний двигун, червоний шкіряний салон, лебідка… Все це обладнання говорить про те, що власник був завзятим екстремалом, і одного разу він не впорався з керуванням цього монстра.

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Результат – на фото: автомобіль перевернувся, пошкоджені дах, боковини, всі подушки безпеки спрацювали. Такий красень коштував у США 145 900 доларів, але оскільки машина ексклюзивна, страхова компанія визначила, що відновлення обійдеться в не менші гроші. Тому позашляховик списали і продали на страховому аукціоні.

Машина майже нова – на одометрі всього 38 200 миль (61 тисяча км), і хоча він не заводиться, навряд чи проблема з мотором. Хтось купив цей Jeep Wrangler Unlimited Sport за 60 275 тисяч доларів, і вкладеться для ремонту ще у кругленьку суму.

До речі, під час відновлення можна змінити авто на свій смак, додати тюнінгу. Тож як тільки цей Jeep відремонтують, він знову стане безкомпромісним підкорювачем бездоріжжя.