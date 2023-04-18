Yangwang U8 від BYD представлений у Китаї за початковою ціною 160 000 доларів США. Це величезний позашляховик із потужністю понад 1000 к.с., запасом ходу у 1000 кілометрів і п’ятьма екранами всередині.

Перш ніж ми почнемо з U8, давайте коротко поговоримо про Yangwang. Це бренд від BYD. Його назва дослівно перекладається як «Подивитися вгору». Перші два транспортні засоби під керівництвом Янвана – це розкішний позашляховик U8 і суперкар U9. Раніше повідомлялося, що ціновий діапазон автомобілів Yangwang буде починатися від 116 400 доларів США. Але його перший автомобіль, U8, виявився значно дорожчим.

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Нагадаємо, Yangwang U8 стоїть на новій платформі E4 (також відомої як Yisifang). Він підтримує як BEV, так і PHEV. Це величезний автомобіль з габаритами 5319/2050/1930 мм і колісною базою 3050 мм. Що стосується силової установки, то вона має чотири електродвигуни. Кожен з них має потужність 225 к.с. і 320 Нм крутного моменту. Це означає, що U8 матиме загальну потужність 1100 коней і крутний момент 1280 Нм. В результаті він зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.

Звичайно, Yangwang U8 має низку захоплюючих функцій. Завдяки чотирьом незалежним двигунам він може обертатись як танк на 360 градусів і «ходити крабом». Більш того, цей транспортний засіб вміє навіть плавати. U8 також має висококласну систему підвіски під назвою DiSus. Запас ходу Yangwang U8 досягає 1000 км. І він здатний швидко заряджатися на 30-80% за 18 хвилин.

Інтер’єр Yangwang U8 виглядає розкішно. Його центральна консоль має загалом три екрани. Перший - приладова панель. І такий же екран доступний для переднього пасажира. Що стосується основного монітора, то він має портретну компоновку, а його діагональ становить 12,8 дюйма. Однак для другого ряду Yangwang U8 є ще два 12,8-дюймових екрани. Цей позашляховик буде доступний з сімома або п'ятьма місцями.

Як ми вже згадували, попередні продажі Yangwang U8 почалися в Китаї, і стало відомо про його ціну. Виявилося, що U8 буде мати дві версії з дещо відмінним зовнішнім виглядом і характеристиками. Перший називається «Premium Edition» і виглядає як розкішний щоденний водій для великих міст. Він оснащений 38 датчиками, включаючи 3 LiDAR і 16 камер. Що стосується другої версії, то вона називається «Off-road Master Edition». І, як випливає з назви, це позашляхова версія з величезним боксом на даху та трубкою.

У всякому разі, цінники у цих двох версій однакові. BYD Yangwang U8 стартує від 160 000 доларів США. Таким чином, він став найдорожчим китайським позашляховиком, який ви можете купити. Перші клієнти отримають безкоштовну допомогу на дорозі протягом 8 років, купу безкоштовних зарядок, 6 років або 150 000 км гарантії та довічну гарантію на силовий агрегат.