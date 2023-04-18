Yangwang U8 от BYD представлен в Китае по начальной цене 160 000 долларов США. Это огромный внедорожник с мощностью более 1000 л.с., запасом хода 1000 километров и пятью экранами внутри.

Прежде чем мы начнем с U8, давайте кратко поговорим о Yangwang. Это бренд от BYD. Его название дословно переводится как «Посмотреть вверх». Первые два транспортных средства под руководством Янвана – это роскошный внедорожник U8 и суперкар U9. Ранее сообщалось, что ценовой диапазон автомобилей Yangwang будет начинаться с 116 400 долларов США. Но его первый автомобиль, U8, оказался гораздо дороже.

Читайте также: BYD показала электромобиль стоимостью от 12 тысяч долларов

Напомним, Yangwang U8 стоит на новой платформе E4 (также известной как Yisifang). Он поддерживает как BEV, так и PHEV. Это большой автомобиль с габаритами 5319/2050/1930 мм и колесной базой 3050 мм. Что касается силовой установки, то она имеет четыре электродвигателя. Каждый из них имеет мощность 225 л. и 320 Нм крутящего момента. Это означает, что U8 будет иметь общую мощность 1100 лошадей и крутящий момент 1280 Нм. В результате он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

Конечно, Yangwang U8 имеет ряд увлекательных функций. Благодаря четырем независимым двигателям он может вращаться как танк на 360 градусов и "ходить крабом". Более того, это транспортное средство умеет даже плавать. U8 также обладает высококлассной системой подвески под названием DiSus. Запас хода Yangwang U8 достигает 1000 км. И он способен быстро заряжаться на 30–80% за 18 минут.

Интерьер Yangwang U8 смотрится роскошно. Его центральная консоль имеет всего три экрана. Первый – приборная панель. И такой же экран доступен переднему пассажиру. Что касается основного монитора, он имеет портретную компоновку, а его диагональ составляет 12,8 дюйма. Однако для второго ряда Yangwang U8 есть еще два 12,8-дюймовых экрана. Этот внедорожник будет доступен с семью или пятью местами.

Как мы уже упоминали, предварительные продажи Yangwang U8 начались в Китае, и стало известно о его цене. Оказалось, что U8 будет иметь две версии с несколько отличным внешним видом и характеристиками. Первый называется "Premium Edition" и выглядит как роскошный ежедневный водитель для больших городов. Он оснащен 38 датчиками, включая 3 LiDAR и 16 камер. Что касается второй версии, то она называется "Off-road Master Edition". И, как следует из названия, это внедорожная версия с большим боксом на крыше и трубкой.

Во всяком случае, ценники этих двух версий одинаковы. BYD Yangwang U8 стартует от 160 000 долларов США. Таким образом он стал самым дорогим китайским внедорожником, который вы можете купить. Первые клиенты получат бесплатную помощь на дороге в течение 8 лет, кучу бесплатных зарядок, 6 лет или 150 000 км гарантии и пожизненную гарантию на силовой агрегат.