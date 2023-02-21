Редакция "Авто24" дала задачу дизайнерскому боту искусственного интеллекта создать автомобили украинских марок – ЗАЗ, ЛАЗ, ЛуАЗ и КрАЗ.

Новые возможности искусственного интеллекта, которые открылись перед человечеством в последнее время, продолжают удивлять. После того, как редакция Авто24 испытала поисковый бот ChatGPT на предмет написания статей на автомобильную тематику, мы решили испытать другой интеллект, дизайнерский.

Для создания изображений и тизеров существует бот с искусственным интеллектом Midjourney Bot, который работает в социальной сети Discord. Его услугами уже давно пользуются дизайнеры, чтобы создавать изображения на разные темы, логотипы и образы.

Кстати говоря как бы выглядели автомобили, если бы их рисовали известные архитекторы

Для того чтобы создать собственный имидж, чат-боту нужно подробно описать задачи для него. Также можно предоставить ему изображение, из которого он создаст свой вариант. Чтобы более правильно выразить свои мысли, нужно посмотреть, как это делают другие дизайнеры в чате Discord.

Журналисты "Авто24" попытались дать задание для Midjourney Bot, чтобы он нарисовал футуристические образы легендарных украинских автомобилей, опираясь на их историю. Результаты получились ну очень футуристическими, из-за чего узнаваемость можно определить только ярым фанатам. Или дофантазировать. Вот какие рисунки издал искусственный интеллект-художник Midjourney Bot:

ЛуАЗ

Возможно, таким будут легкие внедорожники лет через сто. Аэродинамическая форма позволит избавиться от одного из главных недостатков "Луазиков" - небольшой скорости. Этот вариант точно будет развивать высокую скорость.

ЗАЗ

Хотя мы не давали задачу делать военный вариант машины, но в сети очень много пользователей из Украины, поэтому искусственный интеллект решил, что идеальным автомобилем для наших граждан станет такой баги с милитарным характером и непонятным багажником на крыше. В нем можно разместить все, на что хватит фантазии – от ПТРК "Стугна" до лазерной наводки для HIMARS`ов.

КрАЗ

В случае с КрАЗом военная тематика не случайна, потому что этот автозавод сделал немало автомобилей для ВСУ. На узнаваемость кременчугского бренда играет характерная радиаторная решетка и прямоугольные разделенные окна. Все остальное – как из фильмов о будущем. Орки точно испугались бы.

ЛАЗ

Автобус будущего рассчитан на хорошие дороги после “Большого строительства”, ведь имеет низкий клиренс. Кабина водителя получила верхний ярус для органов беспилотного управления. Но над аэродинамикой и формой передней части еще нужно поработать – ведь в эти карманы может залетать много грязи.

Заключение Авто24

Искусственный интеллект Midjourney Bot создан для дизайнеров, работающих в рекламе диджитал-ресурсов. Им нужно быстро сгенерировать оригинальную картинку для конкретной задачи или товара, придумать логотип, главного героя и т.п. С этим чат-бот Midjourney может справиться блестяще. Основы дизайна автомобилей он освоил только на начальном уровне, взяв примеры транспортных средств из компьютерных игр или фантастических фильмов. Но если у вас есть время и вдохновение, этот чат-бот может изобразить автомобиль вашей мечты. Надо только научиться правильно и четко давать ему задачу.