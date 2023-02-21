Редакція "Авто24" дала завдання дизайнерському боту штучного інтелекту створити автомобілі українських марок - ЗАЗ, ЛАЗ, ЛуАЗ та КрАЗ.

Нові можливості штучного інтелекту, які відкрились перед людством останнім часом, продовжують дивувати. Після того, як редакція “Авто24” випробувала пошуковий бот ChatGPT на предмет написання статей на автомобільну тематику, ми вирішили випробувати інший “інтелект”, дизайнерський.

Для створення різноманітних зображень та тизерів існує бот зі штучним інтелектом Midjourney Bot, який працює в соціальній мережі Discord. Його послугами вже давно користуються дизайнери, щоб створювати зображення на різні теми, логотипи та образи.

До речі як би виглядали автомобілі, якби їх малювали відомі архітектори

Для того, щоб створити власний імідж, чат-боту потрібно детально описати завдання для нього. Також можна надати йому зображення, з якого він створить свій варіант. Щоб більш правильно виразити свої думки, потрібно подивитись, як це роблять інші дизайнери у чаті Discord.

Журналісти “Авто24” спробували дати завдання для Midjourney Bot, щоб він намалював футуристичні образи легендарних українських автомобілів, спираючись на їх історію. Результати вийшли ну дуже футуристичними, через що впізнаваність можна визначити лише затятим фанатам. Або дофантазувати. Ось які малюнки видав штучний інтелект-художник Midjourney Bot:

ЛуАЗ

Можливо, таким будуть легкі позашляховики років через сто. Аеродинамічна форма точно дозволить позбутись одного з головних недоліків “Луазиків” – невеликої швидкості. Цей варіант точно буде розвивати високу швидкість.

ЗАЗ

Хоча ми не давали завдання робити воєнний варіант машини, але в мережі дуже багато користувачів з України, тож штучний інтелект вирішив, що ідеальним автомобілем для наших громадян стане ось такий багі з мілітарним характером та незрозумілим багажником на даху. В ньому можна розмістити все, на що вистачить фантазії – від ПТРК “Стугна” до лазерного наведення для HIMARS`ів.

КрАЗ

У випадку з КрАЗом військова тематика не випадкова, бо цей автозавод зробив немало автомобілів для ЗСУ. На впізнаваність кременчуцького бренду грає характерна решітка радіатора та прямокутні розділені вікна. Все інше – як з фільмів про майбутнє. Орки точно злякались би.

ЛАЗ

Автобус майбутнього розрахований на добрі дороги після “Великого будівництва”, адже має низький кліренс. Кабіна водія отримала верхній ярус для органів безпілотного керування. Але над аеродинамікою та формою передньої частини ще треба попрацювати – адже в ці “кишені” може залітати багато бруду.

Висновок Авто24

Штучний інтелект Midjourney Bot створений для дизайнерів, котрі працюють в рекламі діджитал-ресурсів. Їм потрібно швидко згенерувати оригінальну картинку для конкретного завдання чи товару, придумати логотип, головного героя тощо. З цим чат-бот Midjourney може впоратись блискуче. Основи дизайну автомобілів він освоїв лише на початковому рівні, взявши за приклади транспортні засоби з комп’ютерних ігор чи фантастичних фільмів. Але якщо у вас є час та натхнення, цей чат-бот може намалювати автомобіль вашої мрії. Треба лише навчитись правильно та чітко давати йому завдання.