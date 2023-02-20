Дизайнерська студія Moss and Fog використовувала генератор зображень MidJourney.
Роботи найвідоміших архітекторів світу можна легко впізнати з першого погляду. Вони додають красу і витонченість навколишньому середовищу та прикрашають навіть похмурі райони.
Нещодавно дизайнерська студія Moss and Fog застосувала генератор зображень MidJourney, щоб уявити, як могли б виглядати автомобілі, якби до їх створення доклали руки найвідоміші архітектори світу.
Також цікаво незвичайний кабріолет від українського дизайнера виставлено на аукціон
Ось що вона змоделювала:
Автомобіль в стилі Антоні Гауді:
Френк Ллойд Райт:
Заха Хадід:
Еро Саарінен:
Сантьяго Калатрава Вальс: