Дизайнерська студія Moss and Fog використовувала генератор зображень MidJourney.

Роботи найвідоміших архітекторів світу можна легко впізнати з першого погляду. Вони додають красу і витонченість навколишньому середовищу та прикрашають навіть похмурі райони.

Нещодавно дизайнерська студія Moss and Fog застосувала генератор зображень MidJourney, щоб уявити, як могли б виглядати автомобілі, якби до їх створення доклали руки найвідоміші архітектори світу.

Також цікаво незвичайний кабріолет від українського дизайнера виставлено на аукціон

Ось що вона змоделювала:

Автомобіль в стилі Антоні Гауді:

Френк Ллойд Райт:

Заха Хадід:

Еро Саарінен:

Сантьяго Калатрава Вальс: