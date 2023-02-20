Дизайнерская студия Moss and Fog использовала генератор изображений MidJourney.
Работы известнейших архитекторов мира можно легко узнать с первого взгляда. Они придают красоту и утонченность окружающей среде и украшают даже хмурые районы.
Недавно дизайнерская студия Moss and Fog применила генератор изображений MidJourney, чтобы представить, как могли бы выглядеть автомобили, если бы к их созданию приложили руки самые известные архитекторы мира.
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Вот что она смоделировала:
Автомобиль в стиле Антони Гауди:
Фрэнк Ллойд Райт:
Заха Хадид:
Эро Сааринен:
Сантьяго Калатрава Вальс: