Дизайнерская студия Moss and Fog использовала генератор изображений MidJourney.

Работы известнейших архитекторов мира можно легко узнать с первого взгляда. Они придают красоту и утонченность окружающей среде и украшают даже хмурые районы.

Недавно дизайнерская студия Moss and Fog применила генератор изображений MidJourney, чтобы представить, как могли бы выглядеть автомобили, если бы к их созданию приложили руки самые известные архитекторы мира.

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Вот что она смоделировала:

Автомобиль в стиле Антони Гауди:

Фрэнк Ллойд Райт:

Заха Хадид:

Эро Сааринен:

Сантьяго Калатрава Вальс: