Зовнішній вигляд Delahaye 135 MS розробив стиліст Яків Савчик з України. Своїми опуклими формами кабріолет нагадує дирижабль.

У Парижі на аукціон Artcurial виставлений унікальний Delahaye 135 MS 1950 року. За нього планують отримати до 700 000 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

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Delahaye 135 MS — розкішна модель преміальної французької марки, що випускалася з 1935 до 1954 року. Усього випустили близько 2000 цих авто і значна їхня частина отримали ексклюзивні кузови від знаменитих ательє.

Зовнішній вигляд саме цього автомобіля розробляв дизайнер українського походження Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище — Савчук). Він емігрував до Франції в юному віці наприкінці XIX століття і заснував у передмісті Парижа кузовне ательє Saoutchik.

Яків Савчик працював не лише з Delahaye, а й із Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac та Talbot. Його твори відрізнялися авангардним стилем та сміливими рішеннями.

Delahaye 135 MS Яків Савчик зробив схожим на дирижабль — у дизайні переважають роздуті форми, а крила інтегровані у кузов. Також є численні хромовані деталі, а салон оброблений шкірою. Кабріолет оснащений 3,5-літровою шісткою потужністю 145 к. с. Його максимальна швидкість становить 150 км/год.

На жаль, особливості українського законодавства не дозволяють нашим громадянам купувати подібні авто. Річ у тому, що в Україні такий автомобіль неможливо легалізувати, оскільки він не відповідає екологічним нормам Євро-2. Втім, його можна привезти як музейний експонат.