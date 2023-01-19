Внешний вид Delahaye 135 MS разработал стилист Яков Савчик из Украины. Своими выпуклыми формами кабриолет напоминает дирижабль.

В Париже на аукционе Artcurial выставлен уникальный Delahaye 135 MS 1950 года. За него планируется получить до 700 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

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Delahaye 135 MS – роскошная модель премиальной французской марки, выпускавшаяся с 1935 по 1954 год. Всего выпустили около 2000 этих авто и значительная их часть получила эксклюзивные кузова от знаменитых ателье.

Внешний вид именно этого автомобиля разрабатывал дизайнер украинского происхождения Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия Савчук). Он эмигрировал во Францию в юном возрасте в конце XIX века и основал в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.

Яков Савчик работал не только с Delahaye, но и Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac и Talbot. Его произведения отличались авангардным стилем и смелыми решениями.

Delahaye 135 MS Яков Савчик сделал похожим на дирижабль – в дизайне преобладают раздутые формы, а крылья интегрированы в кузов. Также есть многочисленные хромированные детали, а салон отделан кожей. Кабриолет оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 145 л. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

К сожалению, особенности украинского законодательства не позволяют нашим гражданам покупать подобные авто. Дело в том, что в Украине такой автомобиль невозможно легализовать, поскольку он не соответствует экологическим нормам Евро-2. Впрочем, его можно привезти в качестве музейного экспоната.