Армия Испании получила грузовики VAMTAC SK95 для пушек L119.

Испанская армия получила новые легкие военные грузовые автомобили испанские автомобили SK95 производства испанской компании UROVESA.

Первые 12 серийных машин (шесть в варианте тягачей для прицепных 105 мм легких пушек L119 и шесть в варианте грузовиков для перевозки боеприпасов) были поставлены в конце 2021 года.

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Теперь грузовики поступили в 7-ю группу полевой артиллерии 7-й бригады испанской армии, дислоцированной в Понтеведре (Галисия). В этой части два опытных образца VAMTAC SK95 проходили военные испытания в 2019-2020 годах.

В 2022 году планировалось снабжение еще 30 серийных машин этого типа.

Грузовой автомобиль VAMTAC SK95 использует модифицированное шасси производства UROVESA автомобиля VAMTAC ST5.

Грузовик имеет полную массу до 10 тонн и способен перевозить до 4,5 тонн груза или 17 человек (включая водителя – троих в кабине и 14 в тентованном кузове).

Артиллерийский тягач вмещает шесть человек (включая водителя) в удлиненной двухрядной кабине (имеющей частичное скрытое бронирование) и имеет также укороченный тентованный кузов для перевозки боезапаса и имущества.

Впервые UROVESA объявил о разработке грузового варианта VAMTAC на выставке EuroSatory-2008 в Париже.

Но с тех пор несколько лет о развитии проекта не было слышно, пока прототип VAMTAC SK95 (первоначальное обозначение СК-9.5) в варианте грузовика не был продемонстрирован на выставке 2015 в Мадриде.

В дальнейшем уже прошедшая испытания машина была представлена ​​в Париже на EuroSatory-2018 в 2018 году.

VAMTAC SK95 может оснащаться дизельными двигателями разных типов мощностью от 188 до 218 л.с. и имеет шестискоростную автоматическую коробку передач Allison. Колеса имеют независимую подвеску и блокировку дифференциала.