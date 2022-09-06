Армія Іспанії отримала вантажівки VAMTAC SK95 для гармат L119.

Іспанська армія отримала нові легкі військові вантажні автомобілі SK95 виробництва іспанської компанії UROVESA.

Перші 12 серійних машин (шість у варіанті тягачів для причіпних 105-мм легких гармат L119 та шість у варіанті вантажівок для перевезення боєприпасів) були поставлені наприкінці 2021 року.

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Тепер вантажівки надійшли до 7-ї групи польової артилерії 7-ї бригади іспанської армії, дислокованої у Понтеведрі (Галісія). У цій частині два дослідні зразки VAMTAC SK95 проходили військові випробування у 2019-2020 роках.

У 2022 році планувалося постачання ще 30 серійних машин цього типу.

Вантажний автомобіль VAMTAC SK95 використовує модифіковане шасі виробленого UROVESA автомобіля VAMTAC ST5.

Вантажівка має повну масу до 10 тонн і здатна перевозити до 4,5 тонн вантажу або 17 осіб (включаючи водія – трьох у кабіні та 14 у тентованому кузові).

Артилерійський тягач вміщує шість осіб (включаючи водія) у подовженій дворядній кабіні (що має часткове приховане бронювання) і має також укорочений кузов тентований для перевезення боєзапасу та майна.

Вперше UROVESA оголосила про розробку вантажного варіанта VAMTAC на виставці EuroSatory-2008 у Парижі.

Але з того часу кілька років про розвиток проєкту не було чути, поки прототип VAMTAC SK95 (початкове позначення СК-9.5) у варіанті вантажівки не був продемонстрований на виставці 2015 у Мадриді.

Надалі машина, що вже пройшла випробування, була представлена ​​в Парижі на EuroSatory-2018 у 2018 році.

VAMTAC SK95 може оснащуватися дизельними двигунами різних типів потужністю від 188 до 218 к.с. і має шестишвидкісну автоматичну коробку передач Allison. Колеса мають незалежну підвіску та блокування диференціала.