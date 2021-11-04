В Харькове впервые у водителя изъяли автомобиль за неуплату штрафов за превышение скорости на дороге.

Государственная исполнительная служба Украины изъяла первый автомобиль у водителя, который не платил штрафы за существенное превышение скорости. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в соцсети.

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Он сообщил, что нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 года. "Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной”, – говорится в заметке чиновника.