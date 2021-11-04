Исполнительная служба совместно с полицией будет изымать автомобили, владельцы которых не платят штрафы за значительные превышения скорости. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Триггером к радикальной позиции Минюста по делам в отношении должников, которые не платят штрафы за нарушение ПДД из-за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове, где по предварительным данным Нацполиции скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому, по словам чиновника, именно с Харькова начнется эта инициатива, затем ее реализуют в столице, а впоследствии – и по всей Украине.

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"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию относительно нарушителей, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. В Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители быстрой езды одновременно не очень любят платить штрафы за такие нарушения", – рассказал Андрей Гайченко.

В Минюсте также сообщили, что сейчас будут "отрабатывать взыскание задолженности за превышение скорости на значительные цифры. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км\час".

Напомним, что если превышение скорости зафиксировано камерами, то виновным в нем признается не водитель который совершил нарушение, а юридический владелец авто или директор юридического лица на которое зарегистрировано транспортное средство.

"Если человек позволяет себе ездить по городу с такой скоростью, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышением. Исполнительная служба с сегодняшнего дня при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с сотрудниками МВД изъятия за долги автомобилей таких "скоростных" нарушителей. Водители такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан. Я согласен с теми коллегами, которые считают, что те, кто передвигаются по городу на скорости 150+ км, не только являются потенциальными убийцами, но и в определенной степени негодяями, которые пренебрегают правилами дорожного движения", – эмоционально отметил А. Гайченко, призвав водителей не превышать скорость в городе и не подвергать опасности людей, ведь ответственность за это будет применяться по всей жесткости закона.

В Минюсте подчеркивают, что речь идет не об изъятии всех автомобилей, владельцы (или водители) которых гоняют по городу", а исключительно об изъятии машин, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы. После уплаты всех платежей, они смогут забрать автомобиль со штрафной площади. В то же время если владелец будет медлить с погашением задолженности, то машины могут выставляться даже на принудительную реализацию.